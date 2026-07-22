Katılım finans uygulamalarında sıkça kullanılan vekalet yöntemi, mal alım satım işlemlerinde de merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle murabaha finansmanında uygulanan bu sistemin hangi durumlarda kullanılabildiği ve nasıl işlediği araştırılıyor.

Mal alım satımında vekalet uygulaması, hem İslam hukuku hem de katılım finans sistemi açısından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle katılım bankalarının finansman modellerinde kullanılan bu yöntemin hangi şartlarda uygulanabileceği ve dini açıdan hükmü araştırılıyor.

VEKALETLE MAL ALIM SATIMI OLUR MU?

İslam hukukuna göre vekalet akdi meşru kabul edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu kapsamda mal alım satım işlemleri de vekalet yoluyla gerçekleştirilebiliyor. Katılım bankaları, murabaha finansman modeli kapsamında üçüncü kişilere ya da doğrudan müşterilerine belirli işlemleri yürütmeleri için vekalet verebiliyor. Müşterilerine satacakları malın incelenmesi, satın alınması, teslim alınması ve hatta kendilerine vekâleten bizzat müşterinin kendisine satılması konusunda vekalet verebilirler.

Bu uygulama sayesinde katılım bankaları, faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde ticari işlemleri yürütebiliyor. Banka malı satın aldıktan sonra üzerine kar payını ekleyerek müşteriye satış gerçekleştiriyor.

Murabaha yönteminde vekâletle mal alım satımı olur mu?

MURABAHA İŞLEMİNDE VEKALET KULLANILABİLİR Mİ?

Murabaha finansmanında katılım bankaları, malın satın alınması ve teslim alınması gibi işlemler için müşterilerine veya üçüncü kişilere vekalet verebiliyor. Ancak satış işleminin İslam hukukunda belirlenen usullere uygun şekilde tamamlanması gerekiyor.