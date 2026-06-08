Fenerbahçe'de başkanlık yarışını 17245 oyla kazanan Aziz Yıldırım, 9927 oy alan Hakan Safi'nin "Anlaşma sağladım" dediği A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti.

Aziz Yıldırım, olağanüstü kongrede Hakan Safi'yi geride bırakarak, 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı oldu. Yapacağı transferler merakla beklenen Yıldırım, rakibi Safi'nin anlaşma sağladığı milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için transfer kararını verdi.

Aziz Yıldırım, Hakan Safi'ye 7 bin oydan fazla fark attı.

HAKAN TRANSFERİ İÇİN İLK TEMAS

A Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, 32 yaşındaki milli futbolcuyu yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görmek istiyor. Efsane başkan, Çalhanoğlu için girişimlere başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncunun, İtalyan kulübü Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu, 2021'den buna Inter forması giyiyor.

30 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Çalhanoğlu, Inter'de geçtiğimiz sezon 30 maça çıktı. Serie A, Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda toplam 2137 dakika süre alan deneyimli oyuncu, 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

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