Fenerbahçe'de kritik gün: Oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.
Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Beyaz pusula: Hakan Safi
Sarı pusula: Aziz Yıldırım
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ
Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ
Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan