ABD'nin İran'ın Hürmüzgan ve Huzistan eyaletlerine düzenlediği füze saldırılarında Ahvaz başta olmak üzere bazı kentler hedef alındı. İranlı yetkililer saldırıyı doğrularken, can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaleti ile Irak sınırındaki Huzistan eyaletine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran kaynaklarına göre saldırılarda Huzistan'ın Ahvaz kenti ile Ramşir ve Hürmüzgan'a bağlı Sirik ilçesi hedef alındı.

VALİLİK DOĞRULADI

Huzistan Valiliği de yaptığı açıklamada, Ahvaz kentinin bazı noktalarının ABD tarafından füze saldırısına uğradığını doğruladı.

Ramşir ve Sirik'teki saldırılara ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığı konusunda resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

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