Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti. Görüşmede iki kurum arasındaki temaslar değerlendirilirken, toplantıya her iki taraftan üst düzey isimler de katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat ve Avukat Abdurrahim Erol ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Bahçekapılı da yer aldı.

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