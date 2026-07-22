ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ağır darbeler aldığını ve anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Ancak Tahran yönetiminin henüz masaya oturmaya hazır olmadığını savunan Trump, "Hazır değiller ancak çok yakında hazır olacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran çok ağır darbeler alıyor ve anlaşma yapmak istiyor. Fakat ben henüz anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını düşünüyorum. Hazır değiller ancak çok yakında hazır olacaklar" dedi.

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