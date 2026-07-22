ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda "Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yükselen askeri tansiyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Tahran yönetimine yeniden ültimatom verdi.

İran'ın boğazdaki deniz trafiğine müdahale etmesi halinde doğrudan başkent Tahran'daki kritik altyapı tesislerini hedef alacaklarını duyuran Trump sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu andan itibaren, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı ya da başka herhangi bir silah veya araçla ateş açarsa, Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık Tahran'ın içinde veya başkentin hemen yakınında bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü ya da elektrik santralini bombalayacak ve tamamen imha edecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

Trump, İran'a yönelik tehditte çıtayı yükseltti!

11. MİSİLLEME DALGASI BÜYÜYOR

Trump daha önce de benzer ve zaman zaman daha sert askeri misilleme söylemlerini dile getirmişti.

Mart 2026'da Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açması yönünde ültimatom vermiş, aksi takdirde ülkedeki en büyük elektrik santrallerinden başlayarak enerji altyapısının hedef alınacağını duyurmuştu.

KARAJ’DA KÖPRÜ VURULDU

Nisan ayının başında tehditlerin dozu artarken, "Önce köprüler, sonra elektrik santralleri..." ifadeleri kullanılmış ve hemen ardından Karaj kentindeki B1 köprüsü füze saldırısıyla vurulmuştu.

"CEHENNEMİ YAŞAYACAKSINIZ"

5 Nisan Paskalya Günü'nde gerilim en yüksek seviyeye ulaşmış, Trump sosyal medya üzerinden "O boğazı açın, aksi takdirde cehennemi yaşayacaksınız, Gözlemleyin!" şeklinde sert bir paylaşım yapmıştı.

6-7 NİSAN: "BİR GECEDE TÜM MEDENİYET YOK OLABİLİR"

6-7 Nisan tarihlerinde Beyaz Saray hattından yapılan açıklamalarda, tek bir gecelik hava operasyonuyla İran’daki tüm köprülerin ve enerji altyapısının tamamen yok edilebileceği öne sürülmüştü.

MÜZAKERE KANALLARI AÇIK MI?

Beyaz Saray’ın en üst düzeyden yürüttüğü sert retoriğe ve nokta operasyonlara rağmen, sahada İran çapında topyekûn bir altyapı yıkımı gerçekleşmedi. Trump yönetiminin koyduğu askeri süreler ve ültimatomlar, tırmanma dönemlerinde Türkiye, Pakistan, Umman ve Mısır üzerinden yürütülen mekik diplomasisi ve arabuluculuk temaslarıyla sık sık esnetilerek müzakere masasına kaydırıldı.

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