Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin Meclis'te hazırlanacak yasal düzenleme kamuoyunda "genel af" ve "şahsa özel af" tartışmalarını da beraberinde getirmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merak edilen iddialara net cevap verdi. Hazırlanacak düzenlemenin geçici ve müstakil bir yasa olacağını belirten Kurtulmuş, "Asla genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından yeni bir döneme girildiğini belirterek, bu sürecin tamamlanabilmesi için yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Kurtulmuş, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin ortak çalışmasıyla hazırlanmasını istediklerini ifade ederek, mümkün olan en geniş uzlaşmanın sağlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"GENEL AF YA DA ŞAHSA ÖZEL AF OLMAYACAK"

Kamuoyunda gündeme gelen genel af ve şahsa yönelik af tartışmalarına da açıklık getiren Kurtulmuş, düzenlemenin sınırlarını şu sözlerle çizdi:

Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Örgütün silahlarını bıraktığının ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Bu düzenleme asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır.

Kurtulmuş, düzenlemenin temel amacının örgüt mensuplarının silah bırakmasını ve örgütsel faaliyetlerin tamamen sona ermesini sağlamak olduğunu söyledi.

"KRİTİK EŞİK TANIMLANACAK"

Hazırlanacak yasada, örgütün tamamen silah bıraktığının tespit edilmesine yönelik bir denetim ve doğrulama mekanizmasının yer alacağını belirten Kurtulmuş, düzenlemenin bu kritik eşiğin gerçekleşmesi halinde devreye gireceğini ifade etti.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞMASI HEDEFLENİYOR

Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin kısa süre içinde yasa teklifinin ayrıntıları üzerinde çalışacağını belirterek, teklifin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulmasının beklendiğini söyledi.

TBMM Başkanı, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE DÖNEMİNİN KAPISI AÇILACAK"

Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın tek başına yeterli olmadığını belirterek asıl hedefin Türkiye'de terörün tamamen gündemden çıkması olduğunu söyledi.

"Silahların değil, kardeşliğin konuşulduğu bir dönemin kapısını açmak istiyoruz." diyen Kurtulmuş, düzenlemenin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirecek yeni bir döneme zemin hazırlayacağını ifade etti.

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