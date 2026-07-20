DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü! Öcalan'la görüşme gerçekleştirildi
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na giden DEM Parti heyeti adadan döndü.
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.
DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 5 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndü.
İmralı heyetinin görüşmeye ilişkin daha sonra açıklama yapacağı öğrenildi.
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