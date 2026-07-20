Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde Türkiye’yi hedef alan küstah bir paylaşıma imza attı. Barış Harekâtı’nı "işgal" olarak niteleyen Yunan Bakan, "Yunan ordusu için Kıbrıs yakındır" sözleriyle Ege ve Doğu Akdeniz'de açıkça provokasyona soyundu.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde Atina cephesinden yine provokatif ve gerçek dışı söylemler yükseldi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını katliamdan kurtarmak için gerçekleştirdiği meşru Barış Harekâtı’nı "işgal" olarak niteledi.

Kıbrıs’ta Ada’ya huzur ve barışı getiren Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan Dendias, tarihî gerçekleri ters-yüz etmeye çalışarak Lefkoşa’nın durumunu bir "işgal sorunu" olarak tanımladı.

Yunan Bakan’dan haddini aşan Kıbrıs çıkışı! Türkiye'yi hedef alıp provokasyona soyundu

AÇIK AÇIK PROVOKASYON!

Türkiye’nin garantörlük hakkından doğan meşru müdahalesini görmezden gelen Yunan Bakan, paylaşımında kullandığı "Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır" ifadeleriyle açıkça bölgedeki gerilimi tırmandırmayı hedefleyen yeni bir provokasyona imza attı.

Yunan Bakan’dan haddini aşan Kıbrıs çıkışı! Türkiye'yi hedef alıp provokasyona soyundu

Dendias'ın paylaşımı şöyle:

"52 yıl geçti Türk işgalinin Kıbrıs’a girişinden, hafıza hâlâ canlı. Şehitlerimizi, kayıplarımızı ve Büyükada’nın Özgürlüğünü savunanları onurlandırıyoruz.

Kıbrıs meselesi hâlâ yasadışı bir işgal sorunu olarak duruyor. Lefkoşa bugün Avrupa’nın son bölünmüş başkenti olamaz.

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Yunan Bakan’dan haddini aşan Kıbrıs çıkışı! Türkiye'yi hedef alıp provokasyona soyundu





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