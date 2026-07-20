Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehitleri rahmetle anarak “Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız” diye vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı “Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız” dedi.

"ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MESAJ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan mesajda da şu ifadelere yer verilmişti.

20 Temmuz 1974'te kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini teminat altına alarak Ada'da barış ve huzurun sağlanmasında tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Harekatın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz.

ÜZERİNDEN 52 YIL GEÇTİ

Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

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