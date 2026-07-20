Geçen sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi.

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a Suudi ekibi Al-Qadsiah'tan teklif yapıldı.

SUUDİ EKİBİNDEN 20 MİLYON AVRO

Suudi basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; Al-Qadsiah, 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon avroluk teklif yaptı. Fenerbahçe'nin, Al-Qadsiah'tan gelen bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken Al Ittihad'ın da Amrabat için yaklaşık 20 milyon avroluk bir teklif hazırlığında olduğu aktarılmıştı. Yunanistan ekibi Olympiakos'un Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar'ın da Faslı yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtilmişti.

Sofyan Amrabat

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Amrabat, İtalyan ekibi Fiorentina'dan 12.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

FENERBBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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