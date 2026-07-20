Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,64 yükselişle 14.070,98 puandan tamamlarken, gram altın 6.093 TL'den başladığı günü 6.090 TL seviyesinde kapattı. İşte piyasalarda günün kazandıranları.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, kapanışta önceki güne göre yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puana ulaştı.

Endeks güne 13.936,16 puandan başlarken, gün içerisinde 13.910,52 ile en düşük, 14.193,99 ile en yüksek seviyeyi gördü. BIST 30 endeksi de günü yüzde 0,73 artışla 16.077,91 puandan tamamladı.

PARASINI BU HİSSELERE KOYAN KAZANDI

Sektör endeksleri incelendiğinde sanayi hisseleri yüzde 2,16, hizmetler sektörü yüzde 1,23, teknoloji endeksi ise yüzde 1,26 yükseliş kaydetti. Mali endeks ise yüzde 0,97 değer kaybetti.

Yatırımcıların gözü kapanıştaydı! Borsa ve altında son tablo

54 HİSSE KAZANDI, 41'İ KAYBETTİ

BIST 100 kapsamındaki şirketlerden 54 hisse yükselirken, 41 hisse değer kaybetti. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Astor Enerji ve Sasa Polyester oldu.

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ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 19 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 milyon 90 bin 300 lira oldu.

Yatırımcıların gözü kapanıştaydı! Borsa ve altında son tablo

Serbest piyasada ise gram altın güne 6.093 TL'den başladı, günü 6.090 TL'den kapattı.

Çeyrek altın ise açılışta 9.962 TL seviyesinde işlem görürken, kapanışta 9.957 TL'ye yükseldi.

TAHVİL, DÖVİZ VE PETROLDE SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,77 seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcıların gözü kapanıştaydı! Borsa ve altında son tablo

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0609, satışta 47,2494 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,9529, satışta 47,1411 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3428 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 86,3 dolardan işlem görüyor.

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