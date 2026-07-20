Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 1 yıl boyunca geçerli olan ve birden fazla giriş-çıkış imkânı sunan çok girişli umre vizesinin kullanım esaslarını açıkladı. Yılda toplam 90 gün konaklama hakkı tanıyan vizeden yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, her giriş öncesinde "Nusuk" uygulaması üzerinden izin alması ve seyahatlerini Hac dönemi kısıtlamalarına göre planlaması gerekiyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, çok girişli umre vizesinin kullanım şartlarını ve ziyaretçilere sağladığı yeni uygulamaları kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre, bir yıl boyunca geçerli olan çok girişli umre vizesi sayesinde ziyaretçiler belirlenen kurallar çerçevesinde Suudi Arabistan'a birden fazla kez giriş çıkış yapabilecek.

Ancak her seyahat öncesinde Nusuk uygulaması üzerinden gerekli işlemlerin tamamlanması ve resmi umre izninin alınması zorunlu olacak.

KONAKLAMA EN FAZLA 90 GÜN

Vize sahiplerinin bu bir yıllık geçerlilik dönemi boyunca ülke sınırlarındaki toplam konaklama süresi 90 gün ile sınırlandırılırken, kalış süresi ziyaretçilerin her girişlerindeki gün sayısının toplanmasıyla hesaplanıyor.

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Seyahatlerin sorunsuz ilerlemesi amacıyla, ziyaretçilerin ülkeden her çıkış yapmasının ardından bir sonraki giriş için kalan konaklama süreleri sistem tarafından otomatik olarak güncelleniyor.

NUSUK UYGULAMASI ŞART

Vizenin aktif olarak kullanılabilmesi için en kritik şartlardan biri olan kayıt zorunluluğu kapsamında, ziyaretçilerin ülkeye her girişinden önce bakanlıkça onaylı hizmet paketlerinden birini seçmesi ve "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre iznini alması gerekiyor.

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HAC DÖNEMİNE DİKKAT

Öte yandan bakanlık, çok girişli umre vizesinin Hac döneminde ülkeye giriş amacıyla kullanılamayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli vize sahiplerinin ülkeye kabul edilmeyeceği, seyahat planlarının bu kısıtlamaya göre yapılması gerektiği vurgulandı.

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