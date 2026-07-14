Emlak Konut GYO ile Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ortaklığında geliştirilen Hayat Mekke Projesi’nde satış süreci başladı. 400 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip projede Mekke ve Cidde’de satış ofisleri hizmete girerken, 254 villa, başta Türk yatırımcılar olmak üzere yabancı alıcılara sunulacak.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda ivme kazanan ekonomik ve stratejik iş birliği, gayrimenkul sektöründe dev bir yatırımla taçlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Emlak Konut GYO ve Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ortaklığıyla hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi’nde tarihî bir eşik daha aşıldı. Projenin Mekke ve Cidde’deki satış ofisleri, iki ülke kamu ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı törenlerle hizmete açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 8 Temmuz’da Riyad’da gerçekleştirdiği resmî temasların ardından, projenin yüzde 25’lik bölümünün başta Türkiye olmak üzere uluslararası yatırımcılara satışına imkân tanıyacak tarihî mutabakata varılmıştı.

ORTAK VİZYONUN ÖRNEĞİ

Satış ofislerinin açılış töreninde konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, projenin sadece bir gayrimenkul yatırımı olmadığını, iki ülke arasındaki dostluk ve güvenin bir simgesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, imzalanan Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı’nın, akıllı şehirlerden yenilikçi finansman modellerine kadar yeni kapılar açacağını, NHC ile başlattıkları bu ortaklığı Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere diğer şehirlere de taşımayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca iştirakleri EKA Asansör A.Ş.’nin Suudi Arabistan’da planladığı üretim yatırımının da bu stratejik hamlelerin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası arenadaki gücüne vurgu yaptı. Bulut, Hayat Mekke projesinin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin yeni dönemini temsil ettiğini belirterek, Bakanlık koordinasyonunda Türk şirketlerinin küresel pazardaki etkinliğini artırmaya kararlılıkla devam edecekleri mesajını verdi.

Mekke’de Türk rüzgârı! Türkiye-Suudi Arabistan gayrimenkul iş birliği güçleniyor

400 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip olan Hayat Mekke Projesi, 5 milyon metrekarelik Mekke Kapısı Master Planı içinde, toplam 255 bin metrekarelik alanda kuruluyor. Toplam bin 14 villadan oluşan proje kapsamında, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda villaların 254 adedi, yani yüzde 25’lik bölümü Türk vatandaşlarına ve uluslararası yatırımcılara açıldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası