Enerji şirketi TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı “Diyarbakır havzası Türkiye’deki mevcut kuyuların toplamından daha fazla kuyuya sahip olabilir. Havzadan günlük 250 bin varil petrol, 25 milyon metreküpten fazla doğalgaz çıkabilir” dedi...

Yıllarca “Irak’ta var da bizde neden petrol yok” sorularına “Dış güçler engelliyor” cevabının verildiği günler çok geride kaldı. Şimdi dünyanın dört bir yanından dev bütçeli şirketler, Türk şirketleriyle iş birliği yaparak petrol ve gaz potansiyelini ortaya çıkarıyor.

ABD’nin en büyük petrol üreticilerinden TransAtlantic Petroleum ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Diyarbakır Havzası’nda konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda çok önemli bulgulara ulaşıldı. ABD’li TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell, Diyarbakır Havzası’nın uzun vadede günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküpten fazla doğalgaz üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye’de TPAO ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin son dönemde yeni bir boyut kazandığını, Kuzey Amerika’da yaygın kullanılan konvansiyonel olmayan (alışılmışın dışında) petrol ve gaz kaynaklarının üretime kazandırılmasına yönelik tecrübeyi Türkiye’ye taşıdıklarını söyleyen Mitchell “Türkiye’de büyük ölçekli konvansiyonel olmayan 2 bölge var. Bu iki bölge, Türkiye’nin güneydoğusundaki Diyarbakır Havzası ve kuzeybatısındaki Trakya Havzası. Her iki havzada da 18 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Türkiye ile iş birliğimiz bilgi birikimi, sermaye ve kaynak paylaşımına dayanıyor” dedi.

Diyarbakır’dan petrol ve gaz fışkıracak! ABD'li şirket sondaj sonuçlarıyla büyük müjde verdi

TÜM İHTİYACI KARŞILAR

Diyarbakır Havzası’nın bekledikleri şekilde gelişmesi hâlinde gelecek beş yıl içinde sahada yaklaşık 25 sondaj kulesinin faaliyet gösterebileceğini ifade eden Mitchell, “Her sondaj kulesi, yatay sondaj yapacağı için dört ya da beş dikey kuyunun verimliliğine eş değer olacaktır. Bu önemli bir husus, çünkü çok daha az yüzey alanı kaplar” değerlendirmesinde bulundu. Mitchell, şunları söyledi: Diyarbakır Havzası yaklaşık 20 yıllık bir süreçte, Türkiye’nin mevcut durumdaki kuyularının toplamından daha fazla kuyuya sahip olabilir. Beş yıllık yavaş bir büyüme sürecinin ardından olgun bir üretim seviyesine ulaşılacağını düşünüyoruz. Zamanla, havzanın toplam potansiyelinin günlük petrol üretiminin 250 bin varile kadar ulaşabileceğini düşünüyorum. Diyarbakır Havzası’ndaki doğalgaz üretim potansiyeli ise günlük 25 milyon metreküpten fazla olabilir. 25 ila 50 milyon metreküp arasında bir üretim oldukça iyi bir miktar. Bu, Türkiye’nin iç talebinin önemli bir kısmını karşılayacaktır.

Diyarbakır’dan petrol ve gaz fışkıracak! ABD'li şirket sondaj sonuçlarıyla büyük müjde verdi

ANLAŞMA GEÇEN YIL İMZALANMIŞTI

Geçen yıl mart ayında TPAO, Texas merkezli TransAtlantic Petroleum ve Oklahoma merkezli Continental Resources arasında Diyarbakır Havzası’ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi maksadıyla ortak girişim anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu iş birliğini “Türkiye’de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşma” olarak tanımlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferinin de sağlanacağını bildirmişti. Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketiminin 1 milyon varil seviyesinde olduğu dikkate alındığında, havzanın tek başına söz konusu tüketimin yüzde 25’ini karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduğu öngörülmektedir.



Haberle İlgili Daha Fazlası