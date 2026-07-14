En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaracak kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. 5,1 milyon hak sahibini ilgilendiren 79 milyar lira maliyetli düzenlemenin, temmuz ayı maaş ödeme takvimine yetiştirilmesi hedefleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli aylığı düzenlemesinde kritik süreç başlıyor. En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis’te! 23 bin 552 liralık düzenleme bugün komisyonda görüşülecek

Komisyonda kabul edilmesi hâlinde Genel Kurul gündemine gelecek teklifin kısa sürede yasalaştırılması hedefleniyor. SSK emeklilerinin temmuz ayı aylıkları tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları ise 25-28 Temmuz’da hesaplara yatırılacak. Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmesi hâlinde zamlı aylıklar doğrudan hesaplara yatırılacak. Yasama sürecinin ödeme günlerine sarkması durumunda ise oluşacak farklar daha sonra hak sahiplerinin hesaplarına ödenecek.

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5,1 MİLYON EMEKLİ BEKLİYOR

Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emekli ve hak sahibi yararlanacak. Mevcut durumda gelir ve aylık ödenen yaklaşık 17 milyon kişi bulunurken, bunun yaklaşık 14,5 milyonunu SSK ve BAĞ-KUR emeklileri oluşturuyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin üçte birinden fazlası en düşük emekli aylığını alıyor. En düşük aylık alanların sayısı 2022 yılında 1,2 milyon seviyesindeyken, Ocak 2026’daki düzenleme ile 4,9 milyona yükselmişti. Temmuz artışıyla birlikte bu sayı ilk kez 5 milyon sınırını aşarken düzenlemenin bütçeye maliyetinin 79 milyar lira olması öngörülüyor. Düzenleme ile en düşük aylık uygulamasının kapsamı genişlerken, taban aylığın altında kalan kök maaşlar için oluşan fark Hazine tarafından karşılanmaya devam edecek.

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