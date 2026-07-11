Altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli ve memurların gözü alınacak zamlı maaşlara çevrildi. Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak ve hesaplara ne zaman yatırılacak sorularının cevapları merak edilirken, uzman isim detayları tek tek açıkladı.

Emekli ve memurların zamlı maaşları, altı aylık enflasyon verilerin açıklanması ile belli oldu.

Enflasyon verilerinin netleşmesi sonucu oluşan zam farkı, hangi emekli ne kadar zam farkı alacak ve hesaplara ne zaman yatırılacak sorularını beraberinde getirdi.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan uzman isim Tarkan Zengin merak edilenleri tek tek anlattı.

Altı aylık enflasyonun yüzde 17,76 olduğunu hatırlatan Zengin, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz dönemi artışları yüzde 17,76 oldu. Yine memur ve memur emeklileri için ise yüzde 13,52 oranında bir artış gerçekleşti. En düşük memur maaşı da 70.224 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi" ifadelerini kullandı.

Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak? Uzman isim hesaplara yatırılacak tarihi açıkladı

"MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKINI BU AY ALACAK"

Zam oranları belli olduğunu memur emeklilerinin zaten maaşlarını aldıklarını dile getiren Tarkan Zengin, "Memur emeklilerinin artıştan kaynaklanan yüzde 13,52'lik farklarını bu ayın son haftasında almaları muhtemel" sözlerini kullandı.

Zengin, "En düşük memur emekli aylığı alan kişi, bu ayın sonunda 3755 liralık bu farkı alacak" dedi.

Zam farklarına dikkat çeken Zengin, 30 bin TL aylık alan memur emeklisinin 4056 TL fark alacağını, aylığı 40 bin TL olan memur emeklisinin bu ayın sonunda 5048 TL fark alacağını ifade etti.

SSK'lıların her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylıklarını aldığını belirten uzman isim, "Dolayısıyla ilk aylık almaya başlayanlar 17 Temmuz'da alacaklar. Şu anda bir haftalık bir süre var. Eğer karar Resmi Gazete'de yayımlanırsa ayın 17'sinden itibaren zamlı yeni aylıklarını alacaklar. Herhangi bir fark oluşmuyor zaten" şeklinde konuştu.

Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak? Uzman isim hesaplara yatırılacak tarihi açıkladı

ÇALIŞAN MEMURLAR NE KADAR FARK ALACAK?

Aktif, çalışan memurların alacağı farkın altını çizen Zengin, çalışan memurlar için 14 günlük bir zaman farkı olduğunu hatırlattı.

Zengin, "Şimdi aktif çalışan memurlar 15 Temmuz'da yüzde 13,52'lik artışın yapıldığı aylıklarını zaten hesaplarında görecekler. 1-14 Temmuz arasında yani 14 günlük bir maaş farkını da alacaklar" sözlerine yer verdi.

Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak? Uzman isim hesaplara yatırılacak tarihi açıkladı

ÖĞRETMEN NE KADAR MAAŞ FARKI ALACAK?

Bir öğretmenin 14 günlük fark olarak 4613 TL alacağını ifade eden Tarkan Zengin, "Birkaç gün sonra bankalara talimat verilecek. Normal maaşlarını aldıktan bir hafta içinde genellikle kurumlar kendi çalışmalarını yapıyor. Bir ek bordroyla bu 14 günlük maaş farklarını veriyorlar" dedi.

Öğretmen maaşlarının 73.368 liradan 83.254 liraya çıkmasına dikkat çeken uzman isim, "15 Temmuz'da 83.254 lirayı zaten hesabında görecek. Daha sonraki günler içerisinde işte bir hafta içerisinde yaklaşık olarak bu 14 günlük farktan doğan tutarı hesabında görecek" ifadelerini kullandı.

Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak? Uzman isim hesaplara yatırılacak tarihi açıkladı

MÜHENDİS NE KADAR MAAŞ FARKI ALACAK?

Bir mühendisin maaş artışı 96.211 liradan 190.185 liraya yükseldiğini ifade eden Zengin, "Bir mühendisin de 14 günlük farkı 6054 TL olarak hesabına yatırılacak" açıklamasında bulundu.

Hangi emekli ne kadar zam farkı alacak? Uzman isim hesaplara yatırılacak tarihi açıkladı

POLİS MEMURU NE KADAR MAAŞ FARKI ALACAK?

Bir polis memurunun aylığının 81.617 liradan 92.618 liraya çıktığını söyleyen Zengin, "Burada da 14 günlük fark 5113 olarak yine 15 Temmuz'dan bir hafta sonra yatırılacak" dedi.

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