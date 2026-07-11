12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışta! BİM'e hangi ürünler geliyor?
12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor. BİM'in Temmuz ayına özel aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Elektronikten küçük ev aletlerine, kamp ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok ürünün yer aldığı yeni katalog, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...
BİM, 12 Temmuz Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünleri duyurdu. Bu haftaki katalogda televizyon, cep telefonu, vantilatör, çay makinesi, kamp sandalyesi, termos ve çocuklara yönelik oyuncaklar gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler...
12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV - 24.900 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV - 12.590 TL
LG 65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV - 44.900 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart TV - 31.900 TL
Oppo A6X 4 GB / 128 GB - 9.990 TL
Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu - 1.590 TL
Corby Elektrikli Çocuk Scooter - 8.900 TL
Telefon Standı - 119 TL
Bluetooth Hoparlör - 399 TL
Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör - 279 TL
Retro Oyun Konsolu PGM620 - 990 TL
Gameboy PGM35 - 649 TL
Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan - 249 TL
Şarjlı El Fanı - 199 TL
Ampul 9 W (3'lü) - 79 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak - 3.290 TL
18" Ayaklı Vantilatör 3'ü 1 Arada Metal Pro - 1.590 TL
Dondurma ve Sorbe Makinesi - 5.900 TL
Sürgülü Aspiratör İnoks - 1.890 TL
Stand Mikser MixyTrio - 7.990 TL
Mikrodalga Fırın - 2.990 TL
Mega Blender Set Rendeli - 1.990 TL
Shake'n Take Joy Sürahi Blender - 1.890 TL
Çelik Çay Makinesi - 2.490 TL
Türk Kahve Makinesi Gusto Közde - 1.590 TL
Mistos Tost Makinesi - 2.690 TL
Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi - 999 TL
Epilasyon Aleti - 490 TL
Monomix El Blender - 1.190 TL
12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Renkli Lüks Kamp Sandalyesi - 499 TL
Çelik Termos - 990 TL
Köpük Atan Flüt - 59 TL
Oyuncak Köpek (Pilli) - 399 TL
Oyuncak Ev Yapım Kum Seti - 299 TL
Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti - 195 TL
Çiftlik Dünyası Söktak Traktör - 189 TL
Büyük Teker Araba - 129 TL
Lisanslı Metal Arabalar - 109 TL
Aksesuarlı Deniz Kızı - 119 TL
Pilli Balık Tutma Oyunu - 459 TL
Pelüş Yunus Balığı - 489 TL
Bileklik Su Tabancası - 329 TL
Şık Fırlat Sevimli Hayvanlar - 159 TL
Oyuncak Meyve Kesme Seti - 219 TL
Sandviç / Çilekli Kek Seti - 229 TL
Aksesuarlı Bebek Seti - 159 TL
Hikaye Kitapları - 69 TL
Boyama Zamanı Kitapları - 69 TL
Oyuncak Top - 99 TL
Dinozor Desenli Atış Seti - 229 TL
Soft Atış Seti - 159 TL
Koli Bandı - 25 TL