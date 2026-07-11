12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor. BİM'in Temmuz ayına özel aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Elektronikten küçük ev aletlerine, kamp ürünlerinden oyuncaklara kadar birçok ürünün yer aldığı yeni katalog, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

BİM, 12 Temmuz Pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünleri duyurdu. Bu haftaki katalogda televizyon, cep telefonu, vantilatör, çay makinesi, kamp sandalyesi, termos ve çocuklara yönelik oyuncaklar gibi birçok ürün yer alıyor. İşte 12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan ürünler...

12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV - 24.900 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV - 12.590 TL

LG 65 İnç AI QNED Mini LED 4K Smart TV - 44.900 TL

LG 55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart TV - 31.900 TL

12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışta! BİMe hangi ürünler geliyor

Oppo A6X 4 GB / 128 GB - 9.990 TL

Alcatel 1021 Tuşlu Cep Telefonu - 1.590 TL

Corby Elektrikli Çocuk Scooter - 8.900 TL

Telefon Standı - 119 TL

Bluetooth Hoparlör - 399 TL

Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör - 279 TL

Retro Oyun Konsolu PGM620 - 990 TL

Gameboy PGM35 - 649 TL

Soğutucu Buharlı USB Masaüstü Mini Fan - 249 TL

Şarjlı El Fanı - 199 TL

Ampul 9 W (3'lü) - 79 TL

12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışta! BİMe hangi ürünler geliyor

Beyaz Cam Set Üstü Ocak - 3.290 TL

18" Ayaklı Vantilatör 3'ü 1 Arada Metal Pro - 1.590 TL

Dondurma ve Sorbe Makinesi - 5.900 TL

Sürgülü Aspiratör İnoks - 1.890 TL

Stand Mikser MixyTrio - 7.990 TL

Mikrodalga Fırın - 2.990 TL

Mega Blender Set Rendeli - 1.990 TL

Shake'n Take Joy Sürahi Blender - 1.890 TL

Çelik Çay Makinesi - 2.490 TL

Türk Kahve Makinesi Gusto Közde - 1.590 TL

Mistos Tost Makinesi - 2.690 TL

Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi - 999 TL

Epilasyon Aleti - 490 TL

Monomix El Blender - 1.190 TL

12 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yarın satışta! BİMe hangi ürünler geliyor

12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Renkli Lüks Kamp Sandalyesi - 499 TL

Çelik Termos - 990 TL

Köpük Atan Flüt - 59 TL

Oyuncak Köpek (Pilli) - 399 TL

Oyuncak Ev Yapım Kum Seti - 299 TL

Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti - 195 TL

Çiftlik Dünyası Söktak Traktör - 189 TL

Büyük Teker Araba - 129 TL

Lisanslı Metal Arabalar - 109 TL

Aksesuarlı Deniz Kızı - 119 TL

Pilli Balık Tutma Oyunu - 459 TL

Pelüş Yunus Balığı - 489 TL

Bileklik Su Tabancası - 329 TL

Şık Fırlat Sevimli Hayvanlar - 159 TL

Oyuncak Meyve Kesme Seti - 219 TL

Sandviç / Çilekli Kek Seti - 229 TL

Aksesuarlı Bebek Seti - 159 TL

Hikaye Kitapları - 69 TL

Boyama Zamanı Kitapları - 69 TL

Oyuncak Top - 99 TL

Dinozor Desenli Atış Seti - 229 TL

Soft Atış Seti - 159 TL

Koli Bandı - 25 TL

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