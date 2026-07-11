Adana'da açıklamalarda bulunan Özgür Özel, siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. "Çok yakında ya yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" diyen Özel, yeni oluşum iddialarını güçlendiren ifadeler kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'da partililer ve vatandaşlarla bir araya geldiği programda hem CHP'ye yönelik soruşturmaları değerlendirdi hem de siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmaları ve parti kadrolarına ilişkin iddiaları eleştiren Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

"ARDIMIZDA PARTİNİN İMKANLARI YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Özel, "Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Ardımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar; bir yanda ayağının altında kahvehane masası, 10 binlere, 100 binlere konuşanlar" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den 'yeni parti sinyali' gibi sözler! "Ya partimizi geri alacak bir yol bulacağız ya da..."

"YA YOL AÇACAĞIZ YA BİR YOL BULACAĞIZ"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ise siyasi geleceğine ilişkin mesajlar veren Özel, "Adana'dan sesleniyorum; kimse korkmasın. Ne acele edip yanlış yapacağız ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz; çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizde yeniden partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" dedi.

Özel, konuşmasını "Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız?" sözleriyle tamamlarken, programın ardından Seyhan ilçesindeki Toros Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek temaslarını sürdürdü.

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