6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği ile milyonlarca dolar toplayan Haluk Levent, depremzedelerin hedefinde. Malatya'da vadedilen konutların 3 yıldır teslim edilmediğini, mevcut yapıların ise çürümeye terk edildiğini belirten vatandaşlar şeffaflık çağrısı yaptı. Sanatçının adli para cezalarına değinen bölge halkı, konutlar ve toplanan bağışların kullanımına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmasını istedi.

6 Şubat depremlerinin ardından milyonlarca liralık bağış toplayarak depremzedeler için konut seferberliği başlatan Haluk Levent'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, üç yıl sonra yeniden gündemde.

O dönem büyük ses getiren kampanya kapsamında Gaziantep Nurdağı, Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde toplam 460 konut yapımı için derneğe, yurt içi ve yurt dışından adeta yardım yağdı.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

Derneğin resmi web sitesinin yanı sıra, Haluk Levent'in şahsi hesabı üzerinden de derneğe bağış yapmaları konusunda halka çağrıda bulunularak, paranın gönderilebileceği banka hesapları ve kripto para cüzdan adresleri paylaşıldı.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

"158 MİLYON DOLAR TOPLANDI" İDDİASI

Kampanya kapsamında toplanan paranın miktarı da sosyal medyada tartışma konusu oldu. 158 milyon dolar yardım toplandığı öne sürülürken aradan geçen 3 yılın sonunda verilen sözlerin tutulmaması, depremzedelerin tepkisine neden oldu.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

Malatya'nın Battalgazi ve Arapgir ilçelerinde kaba inşaatı tamamlanan 264 konutun atıl vaziyette adeta çürümeye terk edildiği dikkat çekti. Derneğin internet sitesinde Malatya'daki konutların teslim edildiği bilgisi yer alırken, bölgede inceleme yapan depremzedeler, duruma tepki gösterdi.

Depremzede vatandaşlar, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Ahbap Derneği tarafından toplanan yüklü miktarda paranın nereye harcandığına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapılmasını istedi.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

"TOPLANAN PARALAR NEREDE?"

Depremzede İrfan Yılmaz, "Ahbap Derneği tarafından toplanan bağışların akıbetinin kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanması gerekiyor. Tüm depremzedeler adına sürecin şeffaf şekilde ortaya konulmasını istiyoruz. Bu yardımlar milletin emanetidir. Toplanan bağışların nerelere harcandığının belgeleriyle açıklanmasını bekliyoruz. Depremzedeler olarak bunun hesabının verilmesini istiyoruz" dedi.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

"BAŞTAN SAVMA YAPMIŞLAR"

Yılmaz, toplanan paraya göre konutlarda kullanılan malzemelerin beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Bazı yapılarda çatılarda akmalar başlamış durumda. Tavanlarda rutubet ve küflenme var, tesisat sistemlerinde eksiklikler var ve borular dışarıdan geçiyor. Konutlar henüz hak sahiplerine teslim edilmeden bu sorunlar yaşanıyor. Bu haliyle yapıların uzun ömürlü olmayacağını düşünmüyoruz. Hep baştan savma. Güzel yapılmamış. O kadar para toplandı, bu para nerede. Ben bir depremzede olarak Haluk Levent'e soruyorum. Bunu anlatmak çok zor değil. Parayla faturaları karşılaştırmak çok kolay" diye konuştu.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

"SANKİ MİMAR KAÇMIŞ, AMELE TAMAMLAMIŞ"

Depremzede Nihat Toramanoğlu da yerleşim planlamasının bölgenin hayat kültürüne uygun olmadığını ifade ederek, "Konutlar sıkışık bir düzende inşa edilmiş. Ailelerin rahat yaşayabileceği bir mahalle düzeni oluşturulamamış. Çatı, zemin kaplamaları, sıhhi tesisat ve diğer yapı unsurlarında sorunlar var. Ortaya çıkan tablo, aceleyle tamamlanmış bir proje görüntüsü veriyor. Sanki mimar kaçmış da amele tamamlamış tarzında bir durum var" dedi.

Malatya ayağa kalktı! Depremzedelerden Haluk Levent’e: 158 milyon dolar toplandı, evler nerede?

"BELGELERLE AÇIKLASINLAR"

Toramanoğlu, kendisinin de depremzede olduğunu fakat bir ihtiyaç sahibi biri olarak bu binalarda yaşamayı tercih etmeyeceğinin de altını çizerek, "Türk halkının desteklerine teşekkür ediyoruz. Deprem döneminde dolar kuru yaklaşık 18-20 lira seviyesindeydi, bugün ise 45-50 lira bandında. Aradaki yaklaşık 2,5 katlık farkın dikkate alınması gerekli. O günün maliyetleriyle alınan malzemelerin bugünkü rakamlarla değerlendirilmesi doğru olmaz. Deprem bağışlarının hangi kalemlere harcandığının belgeleriyle kamuoyuna açıklanması önem taşıyor" şeklinde konuştu.





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