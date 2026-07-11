CHP’de ‘mutlak butlan’ kararı ile başlayan yönetim krizinde Özgür Özel ve birlikte hareket eden milletvekilleri için parti içi mücadeleye yönelik tüm seçenekler tükeniyor.

Özel ve ekibi, önce Parti Meclis’inden istifalarla, ardından da delegelerin başvuruları ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu olağanüstü kurultaya zorlamak istedi. Ancak her iki girişim de sonuçsuz kaldı. Delegelerin imzası ile yapılan kurultay başvurusu için genel merkezin alacağı karara yönelik sürenin bugün dolacağı ifade ediliyor.

Özel ekibinin bu nedenle önümüzdeki hafta delege imzalarına rağmen kurultay yapılmadığı iddiasıyla yargı yoluna başvurup, partiye çağrı heyeti atanmasını isteyeceği belirtiliyor. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bu konuda bir ile 3 ay arasında bir sürede karar verebileceği ifade ediliyor.

Mahkemenin kurultaya ilişkin çağrı heyeti talebi konusunda alacağı karar Özgür Özel ve ekibinin bundan sonraki süreçteki yol haritalarında etkili olacak. Ancak, CHP’deki Özel kanadında tüm bu süreçlerin beklenmeden yeni parti kurulmasına yönelik görüşler ağırlık kazanıyor.

Özgür Özel için seçenekler tükeniyor! CHP'den kopacak ekip için zaman daralıyor

20 TEMMUZ KESİN DEĞİL

Yeni parti için siyasi kulislerdeki 20 Temmuz tarihinin ise henüz netleşmediği, bu tarihin adli tatilin başlayacağı tarih olduğuna dikkat çekilerek, 20 Temmuz’un ‘Yargıtay’ın mutlak butlanla ilgili adli tatile kadar karar almaması durumunda yeni parti kurulmasına ilişkin takvimin başlatılması’ tartışmaları nedeniyle ortaya atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca adli tatil öncesi Yargıtay’ın mutlak butlanla ilgili bir karar alma ihtimalinin çok düşük olduğu, hatta istinaftaki dosyanın da henüz Yargıtay’a ulaşmadığı belirtiliyor.

Özgür Özel için seçenekler tükeniyor! CHP'den kopacak ekip için zaman daralıyor

PARALEL BİNALAR KİRALANIYOR

Öte yandan, Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç ettiği veya görevden aldığı il başkanları ile yerelde adeta paralel bir yönetim yapısı oluşturdu. CHP’yle bağı kopan yöneticiler, illerinde kendi deyimleri ile ‘yeni il binaları’ kiralamaya başladı. Bu binaların ileride yeni kurulacak partinin il başkanlıkları olarak kullanılacağı ifade ediliyor.

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