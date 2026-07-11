Özgür Özel için seçenekler tükeniyor! CHP'den kopacak ekip için zaman daralıyor
CHP’de ‘mutlak butlan’ kararı ile başlayan yönetim krizinde Özgür Özel ve birlikte hareket eden milletvekilleri için parti içi mücadeleye yönelik tüm seçenekler tükeniyor.
- Özel ve ekibi, Parti Meclis'inden istifalar ve delegelerin başvuruları ile olağanüstü kurultay talebinde bulundu, ancak bu talepler sonuçsuz kaldı.
- Delegelerin imzasıyla yapılan kurultay başvurusu için genel merkezin karar süresinin bugün dolacağı ve Özel ekibinin yargı yoluna başvurup çağrı heyeti atanmasını isteyeceği ifade ediliyor.
- Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nin çağrı heyeti talebi konusunda vereceği kararın, Özgür Özel ve ekibinin sonraki yol haritasını etkileyeceği belirtiliyor.
- Siyasi kulislerde konuşulan yeni parti için 20 Temmuz tarihinin henüz netleşmediği, bu tarihin adli tatilin başlayacağı tarih olması nedeniyle tartışıldığı ifade ediliyor.
- Özel ve ekibinin, Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç ettiği veya görevden aldığı il başkanları ile paralel bir yönetim yapısı oluşturarak, yeni parti için kullanılmak üzere 'yeni il binaları' kiraladığı belirtiliyor.
Özel ve ekibi, önce Parti Meclis’inden istifalarla, ardından da delegelerin başvuruları ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu olağanüstü kurultaya zorlamak istedi. Ancak her iki girişim de sonuçsuz kaldı. Delegelerin imzası ile yapılan kurultay başvurusu için genel merkezin alacağı karara yönelik sürenin bugün dolacağı ifade ediliyor.
Özel ekibinin bu nedenle önümüzdeki hafta delege imzalarına rağmen kurultay yapılmadığı iddiasıyla yargı yoluna başvurup, partiye çağrı heyeti atanmasını isteyeceği belirtiliyor. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bu konuda bir ile 3 ay arasında bir sürede karar verebileceği ifade ediliyor.
Mahkemenin kurultaya ilişkin çağrı heyeti talebi konusunda alacağı karar Özgür Özel ve ekibinin bundan sonraki süreçteki yol haritalarında etkili olacak. Ancak, CHP’deki Özel kanadında tüm bu süreçlerin beklenmeden yeni parti kurulmasına yönelik görüşler ağırlık kazanıyor.
20 TEMMUZ KESİN DEĞİL
Yeni parti için siyasi kulislerdeki 20 Temmuz tarihinin ise henüz netleşmediği, bu tarihin adli tatilin başlayacağı tarih olduğuna dikkat çekilerek, 20 Temmuz’un ‘Yargıtay’ın mutlak butlanla ilgili adli tatile kadar karar almaması durumunda yeni parti kurulmasına ilişkin takvimin başlatılması’ tartışmaları nedeniyle ortaya atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca adli tatil öncesi Yargıtay’ın mutlak butlanla ilgili bir karar alma ihtimalinin çok düşük olduğu, hatta istinaftaki dosyanın da henüz Yargıtay’a ulaşmadığı belirtiliyor.
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PARALEL BİNALAR KİRALANIYOR
Öte yandan, Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç ettiği veya görevden aldığı il başkanları ile yerelde adeta paralel bir yönetim yapısı oluşturdu. CHP’yle bağı kopan yöneticiler, illerinde kendi deyimleri ile ‘yeni il binaları’ kiralamaya başladı. Bu binaların ileride yeni kurulacak partinin il başkanlıkları olarak kullanılacağı ifade ediliyor.