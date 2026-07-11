Millî Muharip Uçak KAAN’da kullanılacak F110 jet motorunun satışına ilişkin ABD Kongresi’ndeki inceleme süresi sona erdi. Temsilciler Meclisi ve Senato satışı engellemek için hazırlanan karar tasarısını gündeme almadı.

Türkiye’nin Millî Muharip Uçağı KAAN’da kullanılacak F110 jet motorlarının satışına ilişkin kritik bir aşama tamamlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 24 Haziran 2026’da Kongre’ye resmî bildirimde bulunduğu yabancı askerî satışa ilişkin, NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresi içinde satışın durdurulması maksadıyla bazı temsilciler Kongre’ye ortak bir karar tasarısı sundu.

KAAN motorunda kritik eşik aşıldı! Satışı için engel kalmadı

Ermeni, Yunan ve İsrail diasporalarının etkili olduğu seçmen bölgelerini temsil eden Kongre üyelerinin hazırladığı ortak karar tasarısında, ABD yönetiminin Türkiye’ye yapmayı planladığı satışın engellenmesi istendi. Ancak karar tasarısı, inceleme süresi içinde Temsilciler Meclisi veya Senato gündemine alınmadı. Böylece 9 Temmuz itibarıyla 15 günlük inceleme süresi tamamlanırken, Türkiye’ye F110 motorlarının satış sürecinin Kongre’de engelle karşılaşmadan ilerleme yolu açıldı.

Bundan sonraki süreçte, F110 motorlarının tedarikine ilişkin teknik ve ticari görüşmeler ABD yönetimi, ilgili kurumlar ve üretici firmayla Türkiye’deki ilgili makamlar arasında devam edecek. Önümüzdeki günlerde teslimat takvimi, entegrasyon, , test ve sertifikasyon faaliyetleri ele alınacak.

KAAN motorunda kritik eşik aşıldı! Satışı için engel kalmadı

FİDAN: ARTIK SIKINTI ÇIKMAZ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KAAN’ın motorunun tedariki için yasal sürenin bittiğini belirterek “Bundan sonra sıkıntı çıkmasını beklemiyoruz. CAATSA için de adımlar atıyoruz, kısa sürede netice alırız” dedi.

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye’nin Ankara’daki NATO Zirvesi’nde F-35’lerin teslim edilme sürecinin yeniden başlama sözü ve KAAN’larda kullanılacak F110 jet motor satışı kararını gazetemize değerlendiren güvenlik stratejisti emekli General Kadir Akturan “F-35’ler acil ihtiyaç, KAAN ise vazgeçilmez” dedi.

KAAN motorunda kritik eşik aşıldı! Satışı için engel kalmadı

F-35’lerin düşük görünürlük (stealth) teknolojisi, gelişmiş sensör füzyonu, ağ merkezli harp yeteneği ve müşterek harekât kabiliyeti sayesinde NATO’nun ortak harekât konseptinin temel platformlarından biri hâline geldiğini belirten Akturan, çok sayıda NATO müttefikinin envanterine F-35’i dâhil ettiğini veya tedarik sürecini tamamladığını hatırlattı.

Akturan “Türkiye’nin de NATO görevlerinde aynı müşterek harekât mimarisine tam uyum sağlayabilmesi açısından beşinci nesil savaş uçağı yeteneğinin kısa vadede kazanılması önemli bir ihtiyaçtır. Ancak kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması kadar önemli olan husus, Türkiye’nin uzun vadede tam bağımsız bir hava gücü oluşturmasıdır. Bu noktada Millî Muharip Uçak KAAN projesi, yalnızca yeni bir savaş uçağı geliştirme programı değil; Türkiye’nin savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlığını sağlayacak stratejik bir dönüşüm projesidir. Dolayısıyla Türkiye açısından F-35 ve KAAN birbirinin alternatifi olarak değerlendirilmemelidir” dedi.



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