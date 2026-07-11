Yeni neslin strese karşı kırılgan yapısı ve ‘tükenmişlik’ kaynaklı istifaları, şirketleri yeni arayışlara itti. Özellikle 20-30 yaş arasındaki nitelikli genç personelini kaybetmekten yorulan işverenler; çareyi özel sağlık poliçelerine eklenen “psikolojik destek” ve “online terapi” teminatlarında buldu.

Kurumsal şirketlerde yaşanan işten ayrılmaların temel sebebi olarak artık klasikleşen anlaşmazlıklardan ziyade, yeni jenerasyonun çalışma kültüründeki radikal değişimi gösteriliyor. İnsan kaynakları verilerine göre, özellikle büyükşehirlerdeki genç profesyoneller zorluklarla karşılaştıklarında eskiye kıyasla çok daha çabuk kırılganlık gösterip iş değiştirme eğilimine giriyor.

Bugün şirketlerde istifaların yüzde 40’i stres ve tükenmişlik sebebiyle gerçekleşirken, Türkiye genelinde antidepresan tüketimi yıllık 65 milyon kutuyu aştı. Aynı şekilde psikiyatri başvuruları 9 milyona yaklaştı. Sürekli yeni personel arayışı ve adaptasyon süreçlerinin oluşturduğu yüksek operasyonel maliyetlerden kaçınmak isteyen şirketler ise çözümü kurumsal sağlık poliçelerinde buldu.

Gençler bunaldı, poliçeler değişti! İstifaların yüzde 40'ı 'tükenmişlik'ten

İLK BU TEMİNAT EKLETİLİYOR

Şirketlerin grup sağlık sigortası taleplerinde öncelikler, tamamen genç profesyonellerin beklentilerine göre şekillenmeye başladı. Sektördeki değişimi değerlendiren sigorta acentesi yöneticisi Ahmet Yılmaz, işverenlerin artık çalışan psikolojisini ayakta tutmak zorunda kaldığını belirterek, “Geçmişte şirketler grup poliçesi yaptırırken sadece yatarak tedavi limitlerine ve anlaşmalı hastane ağına bakardı. Bugün ise yeni nesil personeli işe alırken veya elde tutmaya çalışırken masadaki ilk konu ‘Pakette psikolog ve psikiyatri desteği var mı?’ oluyor. Gençlerin yoğun çalıştığı teknoloji, finans ve medya gibi sektörlerde bu teminat artık ekstra bir imkân değil, çabuk vazgeçen personeli içeride tutmak için mecburi bir standart hâline geldi” şeklinde konuştu.

Gençler bunaldı, poliçeler değişti! İstifaların yüzde 40'ı 'tükenmişlik'ten

“MAAŞ DEĞİL, DEĞER GÖRMEK İSTİYORLAR”

İnsan Kaynakları Uzmanı Şebnem Paker konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yeni jenerasyon için iş-hayat dengesi ve mental sağlık, çoğu zaman maaşın bile önüne geçiyor. Çalışma hayatına yeni katılan gençlerin strese karşı tolerans eşiği geçmiş kuşaklara göre çok daha düşük. En ufak bir kriz anında aidiyet duygusu hızla kaybolabiliyor ve istifa ilk seçenek hâline geliyor. Artık şirketler, yeteneği elde tutmanın yolunun sadece finansal tatminden değil, çalışanın ruh sağlığına yatırım yapmaktan geçtiğini çok net anladı. Kurum içi psikolojik destek uygulamaları, sirkülasyonu durdurmak ve genç çalışana ‘senin yanındayım’ mesajını vermek için elimizdeki en güçlü koz hâline geldi.”

9 BİN LİRAYI BULUYOR

Uzman bir klinik psikoloğun seans ücretlerinin 3 bin lira ile 9 bin lira bandında olması, çalışanların dışarıdan profesyonel destek almasını sınırlandırıyor. Şirketler sağlık poliçeleriyle çalışanlara psikolojik destek sağlıyor.

Gençler bunaldı, poliçeler değişti! İstifaların yüzde 40'ı 'tükenmişlik'ten

TERAPİ DESTEĞİ İLE KURUMSAL AİDİYET

Fiziksel seansların yanı sıra online terapi seçeneklerinin de poliçelere entegre edilmesiyle birlikte şirketler, çalışanın direncini artırmayı hedefliyor.

Sigorta sektörü uzmanı Elif Karaca, uygulamanın şirket bilançolarına ve çalışan tutumuna etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yeni nesil çalışanlar, stres yönetimi ve iş-hayat dengesi konusunda çok daha hassas ve desteğe muhtaç. Özel terapi ücretlerinin yüksekliği ise onları bu alanda desteksiz bırakıyor. İşverenler, çabuk pes eden, iş beğenmeyen ve sürekli istifa eden personelin şirkete verdiği zararı net bir şekilde gördü. Bu nedenle poliçelere yıllık 4 ila 6 seanslık fiziki veya online psikolojik danışmanlık paketleri ekletiyorlar. Bu adım, stres toleransı düşük olan genç çalışana bir nevi kalkan olurken, sürekli iş değiştirme alışkanlığının önüne geçerek kuruma olan aidiyeti de gözle görülür şekilde artırıyor.”

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