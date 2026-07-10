Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi. Peskov, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi.

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı sonrasında ABD'nin F-35 programından çıkarılması ve CAATSA yaptırımlarına maruz kalması, son dönemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Dünya liderleri NATO Zirvesi için Ankara'ya gelirken, zirve sürecinde bu dosyanın yeniden açılması, Ankara-Washington hattında sınırlı da olsa yeni bir sayfa ihtimalini güçlendirdi.

ZİRVEYE DAMGA VURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump "Dostlara yaptırım uygulamak istemiyorum. CAATSA yaptırımlarını kaldırdım" demişti.

Trump F-35'ler için de olumlu sinyal vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "F-35 konusunda Sayın Trump Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşım içerisinde" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca gazetecilerin konuyla ilgili bir sorusuna ise "Bizi izlemeye devam edin" cevabını vermişti.

Rusya'dan 'S-400' açıklaması: Üçüncü ülkelere satışı için Türkiye ile temastayız

RUSYA: TÜRKİYE İLE TEMASTAYIZ

Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin S-400 sistemlerini üçüncü bir ülkeye satacağı iddia edilirken Rusya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Türkiye'ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi.

Peskov, "Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde" dedi.

Ukrayna savaşıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Peskov şunları söyledi: "Kiev rejimi şu anda barışçıl bir sürece açık değil. Rusya Federasyonu, hedeflerine ulaşmak için diplomatik görüşmelere açık olmaya devam ediyor. Moskova, barışçıl bir çözüme açık, ancak Kiev'in böyle bir isteği olmadığı için, Rusya Federasyonu özel askeri operasyonuna devam ediyor."

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