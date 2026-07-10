2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya etabındaki heyecan sürüyor. Filenin Sultanları, etabın üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelesine devam ediyor. ABD karşısında beş sete uzayan maçın ardından gözler şimdi Japonya ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. İşte Türkiye-Japonya VNL maçının programı ve yayın bilgileri...

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya etabındaki üçüncü maçına 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü çıkacak. Osaka'da oynanacak mücadele TSİ 13.20'de başlayacak.

Milliler, Japonya etabına Polonya galibiyetiyle başlarken ikinci maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta programını ise Japonya ve Tayland karşılaşmalarıyla tamamlayacak.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) 3. etap

TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Japonya mücadelesi, TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen voleybolseverler, yayıncı kuruluşların dijital platformları üzerinden de maçı canlı izleyebilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı programa göre Filenin Sultanları'nın Japonya etabındaki tüm karşılaşmaları TRT Spor ile S Sport ekranlarında yayınlanıyor. Milliler, Japonya maçının ardından üçüncü hafta programındaki son sınavında 12 Temmuz Pazar günü Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) 3. etap

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA ETABI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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