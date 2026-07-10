Toyota'nın 13. nesil Corolla modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İddialara göre yeni Corolla, tamamen yenilenen tasarımı, 1.5 litrelik yeni nesil hibrit motoru ve ilk kez sunulabilecek şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli seçeneğiyle markanın en büyük dönüşümlerinden birini yaşayacak.

Toyota'nın tüm dünyada ve ülkemizde en çok satan modeli Corolla, yeni nesliyle önemli yeniliklere hazırlanıyor. Otomotiv kulislerinden gelen son bilgilere göre 13. nesil Corolla'nın bu yıl kasım ayında düzenlenecek Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor. Mevcut neslin 2018 yılında tanıtıldığı düşünüldüğünde, yeni model Toyota için kapsamlı bir yenilenme anlamına geliyor.

En dikkat çekici değişiklik ise kaputun altında yaşanacak. Yeni Corolla'nın, Toyota'nın geliştirdiği 1.5 litrelik atmosferik benzinli motoru temel alan yeni hibrit sistemi kullanacağı belirtiliyor. Turbo besleme yerine doğal emişli yapısını koruyan motorun, mevcut üniteden yaklaşık yüzde 10 daha kompakt olacağı, buna rağmen daha yüksek performans ve daha düşük yakıt tüketimi sunacağı ifade ediliyor.

Yeni Toyota Corolla sahneye çıkmaya hazırlanıyor

Toyota'nın yeni hibrit sistemiyle yakıt ekonomisinde çıtayı daha da yukarı taşıması bekleniyor. Hatta bazı iddialara göre yeni Corolla, markanın verimlilik konusundaki referans modeli Prius'tan bile daha düşük yakıt tüketimi değerlerine ulaşabilir. Bu da Corolla'yı hibrit sedan segmentinin en iddialı modellerinden biri haline getirebilir.

PHEV VE TAMAMEN ELEKTRİK GELEBİLİR

Yeni nesil Corolla için konuşulan yenilikler yalnızca hibrit sistemle sınırlı değil. Toyota'nın ilk kez Corolla ailesine şarj edilebilir hibrit (PHEV) bir versiyon ekleyebileceği de belirtiliyor. Böylece kullanıcılar, günlük şehir içi yolculuklarını tamamen elektrik modunda gerçekleştirebilirken uzun yol sürüşlerinde hibrit sistemin sunduğu yüksek menzilden yararlanabilecek. Başka bir iddia ise yeni nesil gövde ile tamamen elektrikli versiyona geçilebileceği yönünde.

Yeni Toyota Corolla sahneye çıkmaya hazırlanıyor

FÜTÜRİSTİK TASARIM GERÇEK OLUYOR

Tasarım tarafında ise Toyota'nın geçtiğimiz yıl sergilediği fütüristik Corolla konseptinden ilham alan daha keskin hatlara sahip bir gövde bekleniyor. Bu konseptin çok fazla bölümünün korunacağı iddia edildi. İnce LED farlar, sportif ön bölüm, daha aerodinamik siluet ve modern iç mekân tasarımıyla yeni Corolla'nın mevcut modele göre çok daha dinamik bir görünüm sunacağı öngörülüyor.

Yeni Toyota Corolla sahneye çıkmaya hazırlanıyor





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