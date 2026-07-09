Galatasaray'dan ters köşe: Transferin gözdesi için karar yine değişti
Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Davinson Sanchez, "Como ve Inter'in transfer listesinde yer aldığı" haberleriyle haftalardır gündemden düşmüyor. İlk aşamada rakamları yetersiz bulduğu konuşulan sarı-kırmızılı kulübün, 30 yaşındaki oyuncu için yeni bir karar aldığı iddia edildi.
- Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan kulüpleri Como ve Inter'in ilgilendiği Davinson Sanchez'i kadroda tutacak.
- Galatasaray'ın 35 milyon euro bonservis belirlediği öne sürülse de; Sanchez'in 2026-2027 sezonunda da takımda kalması bekleniyor.
- Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla 121 maça çıktı, 10 gol ve 4 asist kaydetti. Geçtiğimiz sezon 45 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki stoper, 3684 dakika sahada kalarak 2 gol katkısı sağladı.
Davinson Sanchez, seter Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Serie A temsilcileri Como ve Inter'in kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı savunma oyuncusuna dair sarı-kırmızılıların nihai kararını verdiği belirtildi.
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İTALYAN KULÜPLERİNE KÖTÜ HABER
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Davinson Sanchez için 35 milyon euro bonservis belirlediği öne sürülmesine karşın Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu hiçbir şartta satmama kararı aldı. Kolombiya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Sanchez'in, 2026-2027 sezonunu da Galatasaray'da geçirmesi bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı takımda 121 maça çıkan ve 10 gol, 4 asistlik performans sergileyen Davinson Sanchez, geçtiğimiz 45 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki stoper, sahada kaldığı 3684 dakikada 2 gollük skor katkısı sağladı.