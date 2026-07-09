Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Davinson Sanchez, "Como ve Inter'in transfer listesinde yer aldığı" haberleriyle haftalardır gündemden düşmüyor. İlk aşamada rakamları yetersiz bulduğu konuşulan sarı-kırmızılı kulübün, 30 yaşındaki oyuncu için yeni bir karar aldığı iddia edildi.

Davinson Sanchez, seter Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Serie A temsilcileri Como ve Inter'in kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı savunma oyuncusuna dair sarı-kırmızılıların nihai kararını verdiği belirtildi.

Davinson Sanchez'in, Galatasaray Kulübü ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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İTALYAN KULÜPLERİNE KÖTÜ HABER

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Davinson Sanchez için 35 milyon euro bonservis belirlediği öne sürülmesine karşın Galatasaray, deneyimli savunma oyuncusunu hiçbir şartta satmama kararı aldı. Kolombiya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Sanchez'in, 2026-2027 sezonunu da Galatasaray'da geçirmesi bekleniyor.

Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımda 121 maça çıkan ve 10 gol, 4 asistlik performans sergileyen Davinson Sanchez, geçtiğimiz 45 karşılaşmaya çıktı. 30 yaşındaki stoper, sahada kaldığı 3684 dakikada 2 gollük skor katkısı sağladı.

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