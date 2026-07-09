Galatasaray’ın sunduğu projeden etkilenen 20 yaşındaki oyuncu için Frankfurt’a 40 milyon avro bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.

Galatasaray, Can Uzun'u nihayet ikna etti. Uzun süredir temas hâlinde olunan millî futbolcu kendisine sunulan proje ve takım içindeki rolü üzerine düşünceleri dinledikten sonra ‘evet’ dedi.

Can 'tamam' dedi! Galatasaray milli yıldızı ikna etti

Ailesi de koyu bir Galatasaraylı olan Can Uzun’u, Napoli ve Milan da isterken 20 yaşındaki futbolcu, önceliğinin Galatasaray olduğunu iletti.

Frankfurt, ilk görüşmede serbest kalma bedeli olan 60 milyon avroyu talep etse de Galatasaray, Can Uzun’un da olumlu bakışı ile Almanları 40 milyon avroya ikna etmeye çalışıyor. Frankfurt’un bu rakamı kabul etmesi bekleniyor.

Can 'tamam' dedi! Galatasaray milli yıldızı ikna etti

FRANKFURT PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev yaptı. Başarılı hücum oyuncusu, sahada kaldığı 1513 dakikada 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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