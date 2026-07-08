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Jorge Jesus'la anlaşma tamam! Yeni adresi Portekiz milli takımı olacak
Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de yeni teknik direktör için geri sayım başladı. İstifa eden Roberto Martinez'in yerine Jorge Jesus'un göreve getirileceği ifade edildi.
Özetle DinleJorge Jesus'la anlaşma tamam! Yeni adresi Portekiz...
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Spor 2 dk önce
Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenmesinin ardından teknik direktör Roberto Martinez ile yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile anlaştı.
- Portekiz, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
- Başarısız turnuva performansının ardından Roberto Martinez ile yollar ayrıldı.
- Jorge Jesus, Portekiz'in yeni teknik direktörü oldu.
- Jorge Jesus'un Al-Nassr'da teknik direktörlük yaptığı belirtildi.
- Jorge Jesus ile 2030 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
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2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz turnuvaya veda etti.
Başarısız turnuva performansının ardından Roberto Martinez ile yollarını ayıran Portekiz yeni teknik direktörünü belirledi.
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JORGE JESUS DÖNEMİ BAŞLIYOR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekiz, son olarak Al-Nassr'da teknik direktörlük yapan Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.
Jorge Jesus ile 2030 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzalanacağı vurgulandı.
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