Dünya Kupası'nda son 16 turunda İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de yeni teknik direktör için geri sayım başladı. İstifa eden Roberto Martinez'in yerine Jorge Jesus'un göreve getirileceği ifade edildi.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz turnuvaya veda etti.

Başarısız turnuva performansının ardından Roberto Martinez ile yollarını ayıran Portekiz yeni teknik direktörünü belirledi.

Jorge Jesus'la anlaşma tamam! Yeni adresi Portekiz milli takımı olacak

JORGE JESUS DÖNEMİ BAŞLIYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekiz, son olarak Al-Nassr'da teknik direktörlük yapan Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus'la anlaşma tamam! Yeni adresi Portekiz milli takımı olacak

Jorge Jesus ile 2030 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık sözleşme imzalanacağı vurgulandı.

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