Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, 35 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeninin "etil alkol zehirlenmesi" olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre raporda, İrtem'in kanında yüksek seviyede etil alkol tespit edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde kandaki alkol düzeyinin 395 miligram/desilitre (mg/dl) olarak ölçüldüğü, ölümün ise etil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Soruşturma dosyasına giren otopsi raporuyla birlikte oyuncunun ölüm nedenine ilişkin adli tespit de netlik kazanmış oldu.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

35 yaşındaki Ece İrtem, televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı birçok yapımda rol aldı. Kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti", "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi dizilerde kamera karşısına geçen oyuncu, 15 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

İrtem'in vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

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