Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başarıyla sona erdi. Ankara'da tarihi zirvenin ardından NATO'nun bir sonraki zirvesinin yapılacağı yer belli oldu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sonraki NATO Zirvesi için adres belli oldu! Ankaradan sonra orada yapılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Ankara Zirvesi'nin "son derece başarılı" geçtiğini belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor." dedi.

Sonraki NATO Zirvesi için adres belli oldu! Ankaradan sonra orada yapılacak

BİR SONRAKİ NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

TRT Haber'in aktardığına göre; Rutte, bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı.

Bu kararın Lahey Zirvesi'nde alındığını belirten Rutte, Ankara'daki zirvenin ardından bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta yapılacağını ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası