2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin duyurular yayımlanmaya başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, yeni eğitim döneminde görev almak isteyen adaylar için başvuru takvimini ve izlenecek süreci açıklıyor. Başvuruda bulunacak adayların hem e-Devlet üzerinden elektronik başvuru yapmaları hem de istenen belgeleri ilgili milli eğitim müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Peki 2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve hangi belgeler isteniyor? İşte ayrıntılar...

Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başvuru süreci netleşmeye başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanan duyurularla başvuru tarihleri ve izlenecek adımlar açıklandı. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuru duyurusunu yayımladı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yayımlanan duyuruya göre ücretli öğretmenlik başvuruları 16 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru sürecinde adaylar, gerekli evrakları fiziki olarak ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

Görevlendirmeler ise ihtiyaç durumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuru duyurusunu yayımladı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunacak adayların iki aşamalı işlem yapması gerekiyor. İlk olarak e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığının ücretli öğretmenlik başvuru ekranı kullanılarak elektronik başvuru tamamlanacak. Daha sonra başvuru formu doldurularak istenen belgelerle birlikte ilgili milli eğitim müdürlüğünün personel hizmetleri birimine elden teslim edilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuru duyurusunu yayımladı

Başvuru sırasında adayların e-Devlet sisteminde doğru eğitim öğretim yılını seçtiklerini kontrol etmeleri de önem taşıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuru duyurusunu yayımladı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN EVRAK TESLİMİ ZORUNLU MU?

Ücretli öğretmenlik başvurusu sadece e-Devlet üzerinden yapılarak geçerli olmuyor. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için istenen belgelerin de ilgili milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Aynı şekilde yalnızca evrak teslim edip e-Devlet başvurusu yapmayan adaylar da değerlendirmeye alınmayacak. Elektronik başvuru ile fiziki evrak tesliminin birlikte tamamlanması gerekiyor.

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