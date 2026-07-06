2026 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuru kapsamında öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Peki, mazerete bağlı öğretmen atama başvuruları ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı yaz dönemi yer değiştirme takvimine göre öğretmenlerin mazerete bağlı atama süreci iki aşamalı olarak yürütülecek. Başvurular aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında alınacak. Sürecin ilk aşamasında öğretmenlerden mazeretlerini gösteren belgelerle birlikte ön başvuru yapmaları istenecek.

MEB il içi/il dışı atama takvimi... Mazerete bağlı öğretmen atama başvuruları ne zaman?



MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenler, birinci aşamada 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında mazeretlerini belgeleriyle birlikte sisteme yükleyerek ön başvuruda bulunacak. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerden il içinde ilçe grupları arasında yer değişikliği talebinde bulunanlar, 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih başvurusu yapabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İller arasında mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler ise 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamdaki atamalar 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

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