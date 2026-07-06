1 gün sonra söndürüldü! Balıkesir Altıeylül’de çıkan orman yangını kontrol altında
Dün 4 ayrı noktasında orman yangını çıkan Balıkesir’de Altıeylül ilçesinde çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki tarlalarda hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
- Yangın, Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde başladı ve bugün kontrol altına alındı.
- Yangının etkili olduğu Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresindeki tarlalarda hasara uğrayan mahsuller için tespit çalışmaları başlatıldı.
- Konakpınar Mahallesi'ndeki bir hayvan damında da hasar oluştu.
- Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte dün gün içinde 2 orman yangını meydana geldiğini belirtmişti.
- Dün Balıkesir'in farklı noktalarında bilinmeyen nedenlerle Kepsut, Altıeylül, Karesi ve Burhaniye ilçelerinde de orman yangınları çıkmıştı.
- Kepsut ilçesindeki Sarıfakılar, Gedikler, Karaağaç mahallelerindeki yangın çok sayıda araç ve iş makinası ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştı.
- Karesi ilçesinde Ortaca ve Kavaklı mahallelerindeki arazi yangını ZSR Mühimmat Fabrikası'na doğru ilerlemiş, sonra kontrol altına alınmıştı.
- Burhaniye ilçesinde bir çiftlikte çıkan saman yangını 4 saatte söndürülebilmiş ve 80 balya saman zarar görmüştü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün sabah 12:00 civarı çıkan orman yangını, bugün kontrol altına alındı. Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sonrasında yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangında Konakpınar Mahallesi’ndeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan mahalle sakinlerinden Remzi Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar” dedi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da dün kentte gün içinde 2 orman yangını meydana geldiği bilgisini vermiş, yangın sayısı daha sonra artmıştı.
NE OLMUŞTU?
Dün Balıkesir’in farklı noktalarında bilinmeyen nedenlerle orman yangınları çıkmıştı. Kepsut, Altıeylül, Karesi ve Burhaniye ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilmişti.
Kepsut ilçesinde Sarıfakılar, Gedikler, Karaağaç mahallelerinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınını Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve hava araçları, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toma'lar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, BASKİ'ye ait 1 su tankeri, Altıeylül Belediyesi'ne ait 1 su tankeri, 1 kepçe, Kepsut Belediyesi'ne bağlı 2 iş makinası ile müdahale ederek kontrol altına almıştı.
Altıeylül ilçesinde Bereketli ve Taşköy mahallelerinde çıkan arazi yangını da rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayılmış, saatler sonra söndürülmüştü. Karesi ilçesinde Ortaca ve Kavaklı mahallelerinde meydana gelen arazi yangınında alevler, rüzgarın etkisiyle ZSR Mühimmat Fabrikası'nun bulunduğu bölgeye doğru ilerlemiş, sonra kontrol altına alınmıştı.
Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde bir çiftlikte çıkan saman yangını 4 saatte söndürülebilmişti. 80 balya samanın zarar gördüğü belirlenmişti.