G. Kıbrıs, Yunanistan ve Romanya’ya füze yerleştiren İsrail, Türkiye’yi kuşatmak için şimdi de Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova ile görüşmelere başladı.

Siyonist terör devleti İsrail, Türkiye’ye olan düşmanlığını artık gizleme ihtiyacı duymuyor. Türkiye korkusu ile yatıp kalkan İsrail’in hem Doğu Akdeniz hem de Balkanlar ve Karadeniz’e kurduğu radar ve önleme sistemlerini tek bir merkeze bağlamaya çalıştığı rapor ediliyor.

Emekli TSK Albayı-Stratejist İbrahim Keleş, İsrail varlığının korku ve düşmanlık üzerine tesis edildiğine dikkat çekti ve şu önemli tespitlerde bulundu:

Evet İsrail 17 milyar doları aşkın silah ve savunma unsuru ihraç eden bir ülke. Ancak 20 yıl öncesinde terörle mücadelede İsrail HERON’ları ve tank, uçak modernizasyonuna muhtaç ülke durumundaki Türkiye, bugün 178 ülkeye savunma sanayi ürünü satıyor. Toplam rakamda ise 15 milyar dolar bandına yürüyoruz.

İSRAİL’E İSYAN BÜYÜYOR

Bu noktada bizi İsrail’den ayıran en belirgin yanımız tedarikçi olmaktan öte teknoloji geliştiren ve ortak üretim modelleriyle uzun vadeli stratejik iş birlikleri inşa eden anlayışla hareket eden bir ülke özelliği taşıyoruz. Onların yayılmacı emellerine karşı biz kardeşlik ve dostluk esasına göre bina ediyoruz. İsrail’de ‘Türkiye bizi kuşatıyor’ korkusu çok baskın. İşte bu korkuyla Suriye ve Lübnan’a saldırıyorlar. Açıkça da dile getirdikleri gibi İran sonrası hedefleri Türkiye’yi şeytanlaştırmak ve bu yolda mesafe almak. İsrail sinsice bir kuşatma kalkanı çiziyor ancak Türkiye’nin askerî kapasitesi bu halkayı kırmaya yeterli. Kıbrıs’ta koskoca kolordu var. Ege zaten en güçlü tahkimat bölgemiz. Bu ağa Suriye de dâhil edildi.

YILLAR ÖNCE GÖRDÜK

Emekli general Mehmet Okkan’a göre de, İsrail’in Kıbrıs’tan Romanya’ya uzanan yeni bir hat çizme isteği tartışmasız bir gerçek. Okkan, şunları söyledi:

İşte şu an tanımlı tehdit hâlini alan projeyi Türkiye yıllar önce gördü. İsrail sistemleriyle örülü bir savunma haritası çizilmek istendiğini gören devletimiz ciddi hamlelerle buna karşılık verdi. Türkiye bir yandan ana vatanı havadan gelecek tehditlere karşı etkin savunacak Çelik Kubbe projesi katmanlarına (HİSAR-SİPER-GÖKBERK-SUNGUR-GÜRZ ve benzeri) öncelik verdi.

CAYDIRICI OLMALIYIZ

Diğer taraftan geliştirdiği stratejik ittifaklar (Körfez, Somali, Libya, Kosova-Bosna Hersek) ve kuvvet aktarma kabiliyetleri (Anadolu LHD, Amfi bi Kolordu ve Kızılelma) ile bu tehdide karşı kendi kuşatma stratejisini geliştirdi. Aynı şekilde geliştirdiğimiz hava savunma vasıtaları, balistik füze ve insansız uçak projelerimize daha fazla kaynak ayırarak 2028 yılında çok daha etkin ve caydırıcı bir güç olmak zorundayız.

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