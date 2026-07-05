Gayrimenkul ve turizm sektöründe yılın en büyük hamlelerinden biri İstanbul’da gerçekleşiyor. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), portföyünde yer alan ve İstanbul’un en stratejik lokasyonlarından birinde bulunan 26 katlı dev oteli satışa çıkardığını resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otelinin satış süreci resmen başladı.

Yatırımcıların ve gayrimenkul sektörünün gözünü çevirdiği bu dev satışın tüm detayları, mülkün dudak uçuklatan ekspertiz değeri ve tahliye süreci netleşti.