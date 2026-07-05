İstanbul'un ünlü oteli rekor bedelle satışta! İşte istenen ücret...
Gayrimenkul ve turizm sektöründe yılın en büyük hamlelerinden biri İstanbul’da gerçekleşiyor. Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVPGY), portföyünde yer alan ve İstanbul’un en stratejik lokasyonlarından birinde bulunan 26 katlı dev oteli satışa çıkardığını resmen duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otelinin satış süreci resmen başladı.
Yatırımcıların ve gayrimenkul sektörünün gözünü çevirdiği bu dev satışın tüm detayları, mülkün dudak uçuklatan ekspertiz değeri ve tahliye süreci netleşti.
DEV OTELİN DEĞERİ 1.9 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Avrupakent GYO tarafından paylaşılan gayrimenkul ekspertiz raporu verilerine göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu aksı üzerinde yükselen dev yapının güncel piyasa değeri adeta el yakıyor.
KDV dahil yaklaşık 1.94 milyar liralık bu devasa değerleme, tesisi son dönemde İstanbul'da satışa çıkan en değerli komple bina ve turizm yatırımlarından biri konumuna getiriyor.
- KDV Hariç Pazar Değeri: 1 milyar 615 milyon 950 bin TL
- KDV Dahil Toplam Değer: 1 milyar 939 milyon 140 bin TL
141 ODA VE 440 YATAK KAPASİTELİ TURİZM DEVİ
Satış kararı alınan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul, Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunuyor. 26 katlı modern mimarisiyle dikkat çeken tesis, 141 oda ve 440 yatak kapasitesiyle uzun yıllardır "turizm amaçlı apart konaklama tesisi" konseptinde hizmet veriyordu. Lokasyon olarak TEM otoyolunun hemen kenarında bulunması, yerli ve yabancı turistler için tesisi İstanbul'un en çok tercih edilen konaklama noktalarından biri yapıyordu.
MEVCUT İŞLETMECİ İLE KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Gayrimenkulün yeni alıcısına pürüzsüz ve eksiksiz bir şekilde teslim edilebilmesi amacıyla operasyonel adımlar da hızla atıldı. Avrupakent GYO Yönetim Kurulu kararıyla, otelin mevcut işletmeciliğini üstlenen Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile olan yürürlükteki ‘İşletme ve Kira Sözleşmesi’ karşılıklı mutabakat sağlanarak 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla resmen feshedildi.
TAHLİYE İÇİN 31 AĞUSTOS 2026'YA KADAR SÜRE TANINDI
Şirketten KAP’a yapılan resmi açıklamada, binanın tahliye işlemlerinin sorunsuz ve eksiksiz tamamlanabilmesi için mevcut işletmeci firmaya 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildiği aktarıldı. Bu geçiş sürecinin ardından 26 katlı dev gökdelen otel, yeni yatırımcısına bomboş ve teslime hazır şekilde devredilecek.
AVRUPAKENT GYO’DAN (AVPGY) YATIRIMCILARA MESAJ
Hisseleri Borsa İstanbul'da AVPGY koduyla işlem gören Avrupakent GYO, bu stratejik nakit dönüşümü hamlesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğini belirtti. Şirket, Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'un satış sürecinde yeni tekliflerin gelmesi, alıcıların netleşmesi veya resmi satışın gerçekleşmesi durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı (SPK) hükümleri gereğince KAP üzerinden yatırımcıları ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecek.