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Politika

Muhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı

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Muhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı
Fotoğraf Başlığı Muhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı

Rüşvet soruşturmasında tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Böcek, ek ifadesinde de seçim döneminde Ekrem İmamoğlu’nun kendisine destek vermek için 15 milyon euro istediğini iddia etti. Böcek “Tercihini benden yana kullanacağını bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Bir dostum havala sisteminden bahsetti, güvendiğim için bu talebi kabul ettim. Para transferinin bu şekilde havala sistemiyle gerçekleşmesi üzerine İmamoğlu’nu aradım. 100 TL para ve not kâğıdı bulunan zarfı kendisine teslim ettim” dedi.

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‘Rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, ek ifadesinde daha önce de gündeme taşıdığı Ekrem İmamoğlu iddiasını anlattı.

Ekrem İmamoğlu
Başlık ResmiEkrem İmamoğlu

15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK

Böcek "Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim” dedi.

Muhittin Böcek
Başlık ResmiMuhittin Böcek
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HAVALA SİSTEMİNİ KULLANDI

“Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul’da 5 milyon euro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul’da ödeme yapacağımı söyledim” diye belirten Böcek, dostunun kendisine havala sisteminden bahsettiğini belirtti.

Muhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı
Başlık ResmiMuhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı

Böcek “Parayı elden götürüp teslim etmek yerine bu sistemi kullanarak daha güvenli ve hızlı bir şekilde parayı teslim edebileceğimizi söyledi. Ben de kendisine güvendiğim için bu talebi kabul ettim. Bunun üzerine yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. İstanbul’da ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini söyledi. Aynı 100 TL’yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı bir not kâğıdı ile birlikte bir zarfın içerisine koyarak bana verdi. Daha sonra bana “Bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı’da zarfı vererek teslim alabilirler.” dedi.

Muhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı
Başlık ResmiMuhittin Böcek’ten 15 milyon euroluk ‘İmamoğlu’ iddiası! Ek ifadesi ortaya çıktı: Havala yöntemini tek tek anlattı

"TAÇ DÖVİZ YAZILIYDI"

Böcek, dostunun ismini vermek istediğini belirterek, “Hatırladığım kadarıyla not kâğıdında Taç Döviz yazılıydı. Havala sisteminin İstanbul ayağında para Kapalıçarşı’da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabilir. Paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

“ZARFI İMAMOĞLU’NA TESLİM ETTİM”

Böcek, ek ifadesinde bu ödeme sonrasında Ekrem İmamoğlu ile olan iletişimi şöyle anlattı:

Para transferini bu şekilde havala sistemiyle gerçekleşmesi üzerine 16/12/2023 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nu aradım. Yüz yüze görüşmek için randevu istedim. Kendisinin bana 17/12/2023 tarihinde randevu vermesi üzerine bu tarihte yine havayoluyla Yasin Yellice ile birlikte İstanbul’a gittik. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığım yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştük. Burada kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 TL para ve not kâğıdı bulunan zarfı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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