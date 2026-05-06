Rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelinin malvarlığına el konuldu.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tutuklanmıştı.

Soruşturma genişletilirken Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, ardından da geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda gelini Zuhal Böcek tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Bugün de yeni bir gelişme daha yaşandı. Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.

Muhittin Böcek'in malvarlığına el konuldu

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

