1960’lı ve 1970’li yılların tanınmış sanatçılarından Mehmet Taneri, 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yakın arkadaşı besteci Ali Kocatepe duyurdu.

Besteci Ali Kocatepe, 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran isimlerden Mehmet Taneri’nin vefat ettiğini açıkladı. Kocatepe, yaptığı açıklamada, “1960’ların sonlarında Mehmet Taneri ile tanışmıştık. 60 ve 70’lerin önemli pop müzik sanatçılarından biriydi. 90’lı yılların başında Sultanköy’de komşu olduk. İki aile olarak oldukça yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu’nun dayısı olan Mehmet Taneri’nin cenaze programı da netleşti. Çilingiroğlu, yaptığı açıklamada, Taneri için yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınacağını ve ardından son yolculuğuna uğurlanacağını bildirdi.

Türk müziğinin unutulmaz ismi Mehmet Taneri hayatını kaybetti

UNUTULMAZ ŞARKILARI HAFIZALARDA

Sanat hayatı boyunca Türk pop müziğine önemli eserler kazandıran Mehmet Taneri, “Seni Sevmek”, “Sen, Sen, Sen” ve “Bir Zamanlar” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı. Döneminde yılın erkek sanatçıları arasında gösterilen Taneri, müzik kariyerinin yanı sıra rol aldığı sinema filmleriyle de adından söz ettirdi.

Türk müziğinin unutulmaz ismi Mehmet Taneri hayatını kaybetti

MEHMET TANERİ KİMDİR?

Mehmet Taneri, 1960’lı ve 1970’li yıllarda gerçekleştirdiği müzik çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak popülerliğini artırdı. Türk pop müziğine kazandırdığı çok sayıda eserle dönemin önemli isimleri arasında yer aldı. Sanatçı, o yıllarda yılın erkek sanatçıları listelerinde üst sıralarda bulunurken, Grafson etiketiyle yayımlanan “Mehmet Taneri Klasikleri” adlı albümüyle de müzikseverlerle buluştu.

Müzik kariyerinin yanı sıra sinema projelerinde de yer alan Taneri, özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda hem sahne hem de beyaz perdedeki çalışmalarıyla dikkat çekti ve sanat hayatı boyunca çok yönlü kimliğiyle ön plana çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası