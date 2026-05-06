Mersin’de kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeşin ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor. Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. AFAD ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı. Gerçek, 'toksikolojik ve histopatolojik' incelemeleri sonrasında ortaya çıkacak.

Mersin’de mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye kaldırılan 4 kişilik aileden Azra (7) ve Ömer Selim (4) hayatını kaybetmiş, anne ve baba ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeş, Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na kılınan cenaze namazı sonrasında yan yana defnedilmişti.

Mersinde 2 kardeş neden öldü? AFAD zehirli madde taraması yaptı, gerçeği testler ortaya çıkaracak

ZEHİRLİ MADDE TARAMASI

Başlatılan soruşturma kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı.

EV, ARAÇ TEK TEK İNCELENDİ

Ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı. Otopside alınan örnekler üzerinde yapılacak 'toksikolojik ve histopatolojik' inceleme sonrasında ölüm nedenlerinin belirlenmesi bekleniyor.

LABORATUVARDA NETLEŞECEK

2 kardeşin ölüm nedeni 'toksikolojik ve histopatolojik' inceleme sonrasında belirlenecek. Laboratuvar incelemesinin sürdüğü ifade edildi. Buna göre vücutta varsa kimyasal maddeler, ilaçlar, zehirler veya çeşitli yabancı maddeler yapılan test ile ortaya çıkacak. Vücut dokuları ve hücreleri mikroskop altında detaylı incelenecek.

TAVUK ETİ VE İLAÇ İDDİASI

Tülü ailesinin bayat tavuk eti, buğday ilacı nedeniyle zehirlenmiş olacağı yönünde iddialar gündem olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karaman'da yaşayan ailenin, yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.

