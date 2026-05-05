Mersin’de mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin ön otopsi işlemi yapıldı. Kardeşlerin rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, çocukların hastanedeki fotoğrafları ortaya çıktı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) gece rahatsızlanıp mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mersin’de ‘sır’ olay! 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Hastane fotoğrafları ortaya çıktı

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Musa Tülü’nün Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı, ailenin 3 gün önce memleketleri Mersin’e geldikleri öğrenilmişti. Önce 4 yaşındaki Ömer Selim, ardından 7 yaşındaki Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ANNE VE BABA YOĞUN BAKIMDA

Hamile olduğu öğrenilen anne ile baba ise yoğun bakımda tedavisi altına alınmıştı. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Jandarma ekipleri tarafından Tülü çiftinin kaldığı evde incelemeler yapılmıştı. İnceleme sonrasında evin girişi şeritle kapatılmıştı.

ÖN OTOPSİ İŞLEMİ YAPILDI

Kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin ön otopsi işlemi yapıldı. Rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemezken, cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

HASTANE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan çocukların ölmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 2 çocuğun ölümüne neyin sebep olduğu araştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karaman'da yaşayan ailenin, yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.

