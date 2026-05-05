Mersin’de ‘sır’ olay! 2 kardeş hayatını kaybetmişti! Hastane fotoğrafları ortaya çıktı
Mersin’de mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin ön otopsi işlemi yapıldı. Kardeşlerin rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemedi. Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın yoğun bakımda tedavisi sürerken, çocukların hastanedeki fotoğrafları ortaya çıktı.
- Polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru Tülü (33) ve çocukları Azra (7) ve Ömer Selim Tülü (4) gece rahatsızlanarak Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yapılan müdahalelere rağmen 4 yaşındaki Ömer Selim ve 7 yaşındaki Azra vefat etti.
- Hamile olduğu öğrenilen anne Ebru Tülü ve baba Musa Tülü ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
- Anne ve baba daha sonra ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
- Hayatını kaybeden iki kardeşin ön otopsi işlemi yapıldı ve cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Olayla ilgili soruşturma sürerken, çocukların rahatsızlanma ve ölüm sebebi araştırılıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) gece rahatsızlanıp mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Musa Tülü’nün Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı, ailenin 3 gün önce memleketleri Mersin’e geldikleri öğrenilmişti. Önce 4 yaşındaki Ömer Selim, ardından 7 yaşındaki Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
ANNE VE BABA YOĞUN BAKIMDA
Hamile olduğu öğrenilen anne ile baba ise yoğun bakımda tedavisi altına alınmıştı. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Jandarma ekipleri tarafından Tülü çiftinin kaldığı evde incelemeler yapılmıştı. İnceleme sonrasında evin girişi şeritle kapatılmıştı.
ÖN OTOPSİ İŞLEMİ YAPILDI
Kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin ön otopsi işlemi yapıldı. Rahatsızlanma ve ölüm sebebi henüz belirlenemezken, cenazeler Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
HASTANE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan çocukların ölmeden önce hastanedeki fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, 2 çocuğun ölümüne neyin sebep olduğu araştırılıyor.
NE OLMUŞTU?
Mersin'de Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karaman'da yaşayan ailenin, yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.