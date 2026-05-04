Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen, yaşları ve 8 ve 5 olan 2 kardeş hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altına alındı. Ailenin Karaman'da yaşadığı ve yakınlarını ziyaret için Bozyazı'ya geldikleri öğrenilirken polis ekipleri, acı olayın yaşandığı evde inceleme başlattı.

Mersin'de bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürülen 2 kardeşten acı haber geldi.

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi'ndeki ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BULANTI VE KUSMA ŞİKAYETİ SONRASI CAN VERDİLER

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor. Karaman'da yaşayan ailenin, yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.

