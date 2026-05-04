4 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde ve yakın çevrede çok sayıda düşük büyüklükte sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı son verilere göre gün boyunca farklı illerde hissedilmeyen ancak kayıtlara geçen mikro depremler meydana geldi.

AFAD verilerine göre sabah saatlerinden itibaren özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan küçük ölçekli depremler dikkat çekti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ve Onikişubat ilçeleri ile Muğla’nın Dalaman bölgesi gün içinde en sık sarsıntı kaydedilen yerler arasında yer aldı. Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçeleri, Konya’nın Akşehir ve Tuzlukçu bölgeleri ile Malatya’nın Akçadağ ilçesi de deprem hareketliliğinin gözlendi.

4 Mayıs AFAD son depremler listesi! Bugün deprem oldu mu?

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

04.05.2026 11:58:23 39.2017 28.1911 8.45 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 04.05.2026 11:16:50 37.8522 36.3192 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 04.05.2026 11:05:08 38.0975 36.5439 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 04.05.2026 10:53:05 37.6511 35.8914 7 ML 2.0 Kozan (Adana) 04.05.2026 10:49:16 38.2544 31.5594 7 ML 1.5 Akşehir (Konya) 04.05.2026 10:22:24 37.8836 36.495 6.98 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 04.05.2026 10:14:19 36.9006 29.1025 7 ML 1.8 Dalaman (Muğla) 04.05.2026 10:07:16 38.2681 37.7736 7.25 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 04.05.2026 09:54:25 38.1717 36.3803 6.92 ML 2.4 Tufanbeyli (Adana) 04.05.2026 09:40:00 37.4547 40.3144 6.73 ML 1.3 Mazıdağı (Mardin) 04.05.2026 09:29:44 39.2086 28.2019 7.02 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 04.05.2026 09:27:25 37.875 29.5197 7 ML 1.5 Bozkurt (Denizli) 04.05.2026 09:11:50 37.2722 38.6692 7 ML 1.4 Karaköprü (Şanlıurfa) 04.05.2026 09:06:19 37.0692 42.88 6.91 ML 2.0 Dahuk, Duhok (Irak) - [28.72 km] Silopi (Şırnak) 04.05.2026 08:59:15 36.9097 29.1075 7 ML 2.0 Dalaman (Muğla)

04.05.2026 07:17:23 36.1897 36.4442 5.84 ML 1.8 Harem, İdlib (Suriye) - [06.64 km] Reyhanlı (Hatay) 04.05.2026 06:17:25 35.8533 27.2697 17.72 ML 2.1 Ege Denizi - [94.68 km] Datça (Muğla) 04.05.2026 05:54:17 37.3122 36.4222 7.19 ML 1.6 Düziçi (Osmaniye) 04.05.2026 05:17:41 38.2411 27.4675 7 ML 1.4 Torbalı (İzmir) 04.05.2026 04:36:56 40.06 34.6439 7 ML 1.2 Boğazkale (Çorum) 04.05.2026 04:22:33 40.4008 28.93 6.97 ML 2.2 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa) 04.05.2026 03:29:08 38.8561 43.5919 9.74 ML 2.4 Tuşba (Van) 04.05.2026 03:19:38 36.9039 29.1047 7.07 ML 1.7 Dalaman (Muğla) 04.05.2026 03:16:58 38.4806 31.8036 6.99 ML 1.1 Tuzlukçu (Konya) 04.05.2026 02:47:41 37.7542 36.6064 7.03 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş) 04.05.2026 02:40:44 38.0303 36.5108 7.35 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 04.05.2026 02:36:35 38.6539 37.275 7.12 ML 1.2 Gürün (Sivas) 04.05.2026 02:15:46 38.0786 36.6503 7 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 04.05.2026 02:04:47 39.2014 28.2597 7.15 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 04.05.2026 01:52:25 38.8389 30.4169 7.04 ML 1.7 Merkez (Afyonkarahisar)

