Kocaeli’de Yuvacık Barajı'nın tek kapağın kontrollü olarak açılmasının ardından Kiraz Çayı taştı, nehir kenarındaki kurban pazarı sular altında kaldı. Hayvan satıcıları büyükbaşları tahliye işlemine başladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde doluluk oranı yüzde 99'a ulaşan Yuvacık Barajı'nda tek kapağın kontrollü olarak açık tutulmasının ardından Kiraz Çayı taştı.

ÇADIRLAR SUYLA DOLDU

Çayın taşmasının ardından nehir kenarında kurulan kurban pazar alanı kısa sürede sular altında kaldı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çadırların içine su dolması üzerine hayvan sahipleri ve görevliler panik yaşadı.

Kocaelide kurban pazarını su bastı! Hayvanlar perişan oldu, acil tahliye başladı

HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, alanın kontrol altına alınması ve tahliye çalışmalarının düzenli yürütülmesi için güvenlik önlemleri aldı. Kimi hayvanların ayakları zarar görürken, yüzlerce büyükbaş hayvan güvenli alanlara tahliye edildi. Hayvanların zarar görmemesi için harekete geçen satıcılar, kurbanlıkları kamyon ve kamyonetlere yükleyerek güvenli bölgelere nakletmeye başladı.

“BAŞKA YERE TAHLİYE EDECEKLER”

100 büyükbaşı olan Muharrem Örs, "Baraj taştığı için burası su doldu. Kimsenin suçu yok doğal afet bu, herkes elinden geleni yapıyor. Bizi başka yere tahliye edecekler" diye konuştu.

“ŞU AN ÇOK SIKINTIDAYIZ”

Mükkerrem Çınar ise "Erzurum'dan kurbanlık satışı için geldik. Dünden beri yağış var ve su taşkını oldu. Belediye hayvanları tahliye edecek. Şu an çok sıkıntıdayız. Belediye bize araçta tahsis etti, onlarda bize yardımcı oluyor. Hayvanları başka yere tahliye edeceğiz. 24 büyükbaş hayvanım var. Hayvanların çoğu satılmadı, nasıl olacak bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“PERİŞAN OLDU HAYVANLAR”

Pazarda 230 büyükbaş hayvanı bulunan kurbanlık sahibi de "230 büyükbaş hayvanım var. Su bastığı için onları çıkartıyoruz. Perişan oldu hayvanlar, bazılarının ayakları zarar gördü" dedi.

