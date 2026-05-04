Aralıksız sağanak yağışın etkili olduğu Sivas’ta sel ve heyelan sonrası yolların ulaşıma kapanmasının ardından ilginç görüntüler kaydedildi. Bir başka köydeki cenazeye gitmek isteyen vatandaşlar, iş makinesinin kepçesi ile taşındı.

Meteoroloji’nin dün sarı kodla uyardığı Sivas’ta etkili olan sağanak yağış sonrasında Tozanlı vadisi Sivas -Tokat il sınırında tedirgin eden anlar yaşandı. Sağanak sonrasında Zara ve Hafik ilçelerinde büyük hasar meydana geldi, su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta sel sonrası inanılmaz görüntü! Ne otobüs ne traktör… Cenazeye kepçe üzerinde gittiler

CENAZEYE KEPÇEDE GİTTİLER

Kapanan yollar arasında Sivas’ın Tozanlı vadisi, Sivas -Tokat il sınırında bulunan Değeryer köyü yolu da yer aldı. Değeryer Köyü’ndeki cenazeye gitmek isteyenler, iş makinesinin kepçesi ile taşındı.

DERELER TAŞTI

Öte yandan Sivas’ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Koru Irmağı'nın taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı. Düzyayla köyünde etkili olan sağanağın ardından ırmak yatağından taştı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Düzyayla köyünde yaşayan Yıldıray Elmalı, dün akşam başlayan sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirterek “Köyümüzde bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Düğer, Düzyayla, Beydili grup köy yolunun bir kısmında da sular var. Koru Irmağı zaten taşmış, bütün arazi su içinde” dedi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Beykonağı, Değirmenseki, Kaytarmış, Oymadere ve Bakımlı grup köy yolunda sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü.

11 KÖYDE ULAŞIMA ENGEL

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ise sel nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Koyulhisar'da etkili olan şiddetli yağışlar ve karların erimesinin ardından meydana gelen selde Tekke Deresi taştı. Derenin yanından geçen yol çöktü.

SARI KOD VERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, dün meteorolojinin sarı kodlu uyarısını hatırlatarak Sivas’ı da uyarmıştı. Bakanlık açıklamasında Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimlerin de de kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirilmişti.

