Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sonrasında bir caminin minaresi yıkıldı, aracının üzerine güneş paneli düşen sürücü hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı, bazı evler hasar aldı. Fırtına sonrasında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte Şanlıurfa’da fırtına ve hortum etkisi…

Şanlıurfa’da dün etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış sonrasında oluşan fırtına bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı. Bazı ev ve ahırlar yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, fırtına nedeniyle 40 kişi yaralandı.

Fırtına, sağanak, dolu, hortum…4’ü birden vurdu! Şanlıurfa’da korkutan görüntü, evler savaş alanına döndü

HORTUM ANI KAMERADA

Şanlıurfa'nın Viranşehir kırsalında ise fırtına sonrası hortum meydana geldi. Dev hortum sonrası korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evlerde de hasar oluştu. Atıcılar Mahallesi'nde zarar gören alanlarda inceleme yapılması bekleniyor.

ÜZERİNE GÜNEŞ PANELİ DÜŞTÜ

Öte yandan Birecik ilçesinde fırtına ve dolu sırasında aracını yol kenarına park eden kadın, içerisinde oturarak yağışın durmasını bekledi. Bu sırada bir binanın çatısındaki güneş enerjisi paneli, fırtınada yerinden söküldü. Panel, Nur Çakmak isimli kadının içerisinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan kadın hastanede hayatını kaybetti.

MİNARE YIKILDI, AĞAÇ YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Yine Birecik ilçesinde dolu yağışı ve fırtınada Mezra Merkez Camii’nin minaresi yıkıldı. Minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

ÖNCE FIRTINA SONRA DOLU

Birecik Köprüsü'nde bir kamyonetin devrildiği fırtınada duba restoranların halatları koptu. Birecik ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Bozova ve Karaköprü ilçesinde de etkili olan fırtına ve dolu yağışı, fıstık ağaçlarına zarar verdi. Park halindeki bir otomobilin ise camları kırıldı. Hasarlar sonrasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kaymakam Mustafa Gürbüz ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, bölgede incelemelerde bulundu.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Şanlıurfa Valiliği, kent genelindeki toplam yaralı sayısının 40’a ulaştığını belirtmişti. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği, hamile, kronik hastalığı olan ve engelli personelin ise idari izinli sayılacağı duyurulmuştu. Şanlıurfa’nın dışında dün Antalya’nın Alanya ilçesinde de dün sabah saatlerinde denizde hortum oluşmuştu. Alanya'nın Dinek Mahallesi açıklarında denize doğru uzanan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirerek gözden kaybolmuşu.

