Altın piyasalarındaki baskılanma sürecini değerlendiren finans analisti İslam Memiş, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için kritik bir "fırsat" penceresi açıldığını duyurdu. Piyasalardaki mevcut durgunluğu "fırtına öncesi sessizlik" olarak nitelendiren Memiş, ons altında 4500-4800 dolar beklentisinin sürdüğünü belirterek, düşük kur avantajının kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Uzman ayrıca, altın birikimiyle ev sahibi olmak isteyenlere de parite üzerinden alım vaktinin geldiğini hatırlattı.

Sahada ticaretin durma noktasına geldiğini ve herkesin köşesinde sessizce bölgeden gelecek haber akışını beklediğini söyleyen Memiş, bu sessizliğin ardından ya kalıcı bir barışın ya da çok şiddetli bir saldırının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

GDH YouTube kanalına konuşan İslam Memiş , yaklaşık bir aydır piyasalarda savaşın getirdiği bir gerginlik ve sessizlik olduğunu ifade etti.

ALTIN BORCU OLANLAR VE DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN SON FIRSATLAR

Altın piyasalarındaki güncel durumu değerlendiren İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki rekor yükselişlerin altın üzerinde bir "baskılanma süreci" oluşturduğunu belirtti. Ancak bu baskılanmanın kalıcı olmadığını, ons altın tarafında 4500-4800 dolar aralığındaki beklentisini koruduğunu vurgulayan Memiş, "Özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar bence bu fırsatı değerlendirmeli" diyerek kritik bir çağrıda bulundu.

Piyasada şu an "fırtına öncesi bir sessizlik" veya bir "tufan hazırlığı" olduğunu ifade eden Memiş, altının yükseliş yönlü faktörlerini destekleyen tüm piyasa şartlarının oluşmaya devam ettiğini ve risklerin her geçen gün arttığını hatırlattı.

Memiş, "Bir noktada baskılanan, düşüş trendinde olan bir kur var karşımızda ama beraberinde büyük bir fırsat var. Bu fırsatları mutlaka değerlendirmek lazım" sözleriyle, altın borcu olanların ve takı alacakların bu dönemi bir alım penceresi olarak görmeleri gerektiğini ifade etti.