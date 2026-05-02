Takvimler mayıs, manzara Sibirya... Bursa-Kütahya hattı karlar altında
Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasında yer alan Domaniç Dağları, Mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
- Domaniç Dağları'na Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı.
- Bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.
- Yoğun sis de ulaşımı zorlaştıran bir diğer etken oldu.
- Görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.
- Bahar lastikleriyle hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
- Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırarak sürücülere uyarılarda bulundu.
Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesi arasında kalan bu yüksek rakımlı bölgede, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini gösterdi.
Sadece kar yağışı değil, bölgeyi esir alan yoğun sis de ulaşımı zorlaştıran bir diğer etken oldu.
Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü dağ yolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
BAHAR LASTİKLERİ YOLDA BIRAKTI
Bahar lastikleriyle yola çıkan hazırlıksız sürücüler için bölge adeta bir sınav yerine dönüştü.
Trafik ekipleri, özellikle virajlı ve eğimli yollarda yaşanabilecek olası kazalara karşı denetimlerini sıklaştırırken, sürücülere hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları yönünde hayati uyarılarda bulundu.