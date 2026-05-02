İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da siyah çanta alarmı! Kıyıya vurdu, içinden çıkanlar şoke etti
Sakarya Karasu'da kıyıya vuran çanta ekipleri alarma geçirdi. Siyah çantanın içinden çıkar ise şoke etti, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Karasu ilçesinde sahilde bulunan bir çantadan yaklaşık 21,5 kilogram skunk maddesi çıktı.
Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil kısmında kıyıya vuran siyah bir çanta bulunması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
21,5 KİLO UYUŞTURUCU
Ekipler tarafından incelenen çanta içerisinde 33 adet vakumlu paket halinde yaklaşık 21,5 kilogram ağırlığında skunk maddesi bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.
